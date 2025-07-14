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Макрон анонсував збільшення оборонного бюджету Франції
12:00 14.07.2025 |
Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи перед французькими військовими 13 липня, напередодні Дня взяття Бастилії, заявив про значне збільшення оборонного бюджету країни, передають міжнародні медіа.
За його словами, Європа стикається з найсерйознішою загрозою з кінця Другої світової війни, і свобода на континенті «ніколи ще не залежала так сильно від рішень, що ухвалюються зараз».
«Ми живемо в переломний момент. Імперіалістична політика, анексія територій, принцип «правий той, у кого сила» - все це повернулося на порядок денний», - заявив Макрон, маючи на увазі дії Росії.
Він підкреслив, що Франція має залишитися «вільною та господинею власної долі».
«Щоб бути вільними в цьому світі, необхідно, щоб нас боялися. Щоб нас боялися, ми маємо бути сильними», - додав президент.
Згідно з його планами, 2026 року оборонний бюджет зросте на 3,5 млрд євро, а 2027 року - ще на 3 мільярди. До 2030 року витрати на оборону мають досягти 67 мільярдів євро на рік - це вдвічі більше, ніж 2017 року.
З моменту приходу Макрона до влади оборонний бюджет Франції значно зріс - з 32,2 мільярда євро у 2017 році до 50,5 мільярда зараз.
Начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Бюркар раніше називав Росію «довготривалою загрозою» для Європи та зазначав, що Франція вже вважається «головним противником» Москви на європейському континенті. Він також вказав на зростання кіберзагроз, кампаній дезінформації та можливі терористичні атаки.
Днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів двосторонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Після них він заявив про намір «коаліції охочих» у найближчі дні й тижні посилити підтримку України і тиск на Росію.
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