Маск розкритикував Трампа за його позицію щодо справи Епштейна

Мільярдер Ілон Маск різко висловився відносно президента США Дональда Трампа, який виступив на захист генеральної прокурорки Пем Бонді у скандальній справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Як передає Укрінформ, у соцмережі X Маск відповів на допис Трампа в Truth Social, у якому президент закликав припинити критику Бонді.

У коментарях під дописом Трампа хтось зазначив: «Це претендує на найгірший пост усіх часів». Маск перепостив цей відгук, висловившись про нього схвально.

«Він (Трамп - ред.) сказав «Епштейн» з пів дюжини разів, закликаючи водночас усіх припинити говорити про Епштейна, - зазначив Маск. «Просто оприлюдни файли, як обіцяв», - звернувся він до Трампа.

Мільярдер нагадав, що під час виборчої кампанії Трамп обіцяв оприлюднити повний список пов'язаних із цією справою осіб.

«Це дуже серйозна справа. Що це за система, у якій тисячі дітей були зґвалтовані, уряд має відео зловмисників - і жодного з них навіть не притягнуто до відповідальності?!» - вказав Маск.

Раніше в суботу Трамп опублікував довгий пост у Truth Social, в якому активно захищає генеральну прокурорку.

Перед тим Міністерство юстиції США оприлюднило звіт, де йдеться, що Епштейн нібито не вів «списку клієнтів» для шантажу високопосадовців. У документі також зазначено, що немає підстав вважати смерть Епштейна у 2019 році чимось іншим, ніж самогубством.

Проте серед прихильників Трампа зростає обурення, оскільки раніше Бонді стверджувала, що має той самий «список клієнтів» у себе на столі.

«Дайте Пем Бонді виконувати свою роботу - вона чудова!..» - зазначив Трамп.

«У нас ідеальна адміністрація, про яку говорить весь світ, а деякі егоїстичні люди намагаються їй зашкодити, і все через чоловіка, який ніяк не помре - Джеффрі Епштейна», - зауважив він.

Трамп натякнув, що «файли Епштейна» нібито були створені його політичними опонентами - зокрема адміністрацією Барака Обами, Гілларі Клінтон, ексдиректором ФБР Джеймсом Комі, колишнім очільником ЦРУ Джоном Бреннаном, також «невдахами та злочинцями з адміністрації» Джо Байдена.

«Вони створили «файли Епштейна», як колись - фейкове досьє Клінтон / Стіла, яке використали проти мене. А тепер мої так звані «друзі» грають їм на руку», - написав президент, згадавши також справу про зв'язки його штабу з Росією у 2016 році. (Крістофер Стіл - британський ексрозвідник, який підготував серію звітів у 2016 році про зв'язки між виборчим штабом Трампа і Москвою.)

«Якщо в тих файлах є бодай щось, що могло б нашкодити руху MAGA, то чому радикальні ліві не використали їх досі?» - риторично запитав Трамп.