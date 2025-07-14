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ФРН працює над незалежною лінією виробництва ракет для Patriot - німецький генерал
08:33 14.07.2025 |
Німеччина працює над незалежною лінією виробництва ракет для систем Patriot, а готова продукція з неї очікується у 2026 або на початку 2027 року.
Про це головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінґ заявив на брифінгу в Києві, передає Укрінформ.
Він запевнив, що Німеччина залишатиметься на боці України і підтримуватиме її протягом наступних років, чого б це не вартувало, та збільшуватиме свою допомогу. Фройдінґ нагадав, що його країна виділяє 9 млрд євро на військову підтримку України, куди ввійде обладнання, забезпечення інноваціями та підтримка в навчанні.
"Ми чудово усвідомлюємо, які часи переживає народ та Збройні сили України. Тому ви можете покластися на Німеччину, на нашу підтримку. Ми продовжуватимемо боротьбу до самого кінця, до успіху, доки не досягнемо довготривалого, стійкого та справедливого мирного рішення", - заявив координатор військової допомоги Німеччини.
Фройдінґ також зауважив, що його країна працює над незалежною лінією виробництва ракет для системи ППО Patriot, а готова продукція з неї буде в 2026 чи на початку 2027 року.
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