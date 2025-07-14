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ЄС відклав контрмита на сталь та алюміній зі США
07:21 14.07.2025 |
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Брюссель знову відкладає запровадження нових митних тарифів на сталь та алюміній зі США, незважаючи на оголошені Вашингтоном нові 30-відсоткові тарифи
"Сполучені Штати надіслали нам листа з заходами, які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто рішення шляхом переговорів. Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня", - заявила фон дер Ляєн у неділю, 13 липня, цитує AFP.
Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) заявив, що Європейський Союз має вжити "рішучих" заходів проти США, якщо переговори щодо тарифів проваляться. "Якщо справедливе переговорне рішення не буде досягнуто, нам доведеться вжити рішучих контрзаходів для захисту робочих місць і компаній у Європі", - сказав Клінґбайль у інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung у неділю. "Ми досі готові до діалогу, але не погоджуватимемося на все", - додав міністр.
Нові 30-відсоткові мита США на товари з ЄС
Напередодні, 12 липня, президент США Дональд Трамп у своєму листі до Урсули фон дер Ляєн повідомив про рішення запровадити 30-відсоткові імпортні мита на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 серпня. При цьому він пообіцяв, що його адміністрація скасує високі тарифи, якщо "Європейський Союз або окремі країни ЄС вирішать будувати або виробляти товари в США".
12 березня США запровадили 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі, алюмінію та похідних продуктів. Євросоюз планував запровадити контрзаходи у відповідь, однак 14 квітня Єврокомісія на 90 днів призупинила їх, щоб дати час та простір для переговорів між ЄС та США. Тим часом 4 червня набули чинності імпортні мита США на сталь і алюміній вже на рівні 50 відсотків.
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