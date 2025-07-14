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АНАЛІТИКА

Трамп анонсував 30% мита проти ЄС і Мексики з 1 серпня

 

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня вводить мита в розмірі 30% проти Європейського Союзу та Мексики.

Про це пише AP.

Трамп оголосив про заплановані мита на двох найбільших торговельних партнерів США в листах, опублікованих на його сторінці в соцмережі Truth Social.

Так, у листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що її країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів і фентанілу до США, проте додав, що вона не зробила все, що потрібно, "щоб запобігти перетворенню Північної Америки на майданчик для торгівлі наркотиками".

"Мексика допомагала мені захищати кордон, АЛЕ те, що зробила Мексика, недостатньо", - написав Трамп.

У своєму листі до ЄС Трамп зазначив, що торговельний дефіцит США є загрозою національній безпеці.

"Ми роками обговорювали наші торговельні відносини з ЄС і дійшли висновку, що мусимо відійти від цих довготривалих, значних і постійних торговельних дефіцитів, спричинених вашими тарифними та нетарифними політиками і торговельними бар'єрами. На жаль, наші відносини далекі від взаємності", - написав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, заявивши про "прихильність блоку до діалогу, стабільності та конструктивного трансатлантичного партнерства".

"Водночас ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи прийняття пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно", - зазначила фон дер Ляєн.

Трамп, як і в попередніх листах, попередив, що його адміністрація ще більше підвищить мита, якщо ЄС спробує підвищити власні мита на товари зі США.

"Застосовуючи взаємні мита, Трамп фактично руйнує правила, що регулюють світову торгівлю. Протягом десятиліть США та більшість інших країн дотримувалися митних ставок, встановлених в результаті низки складних переговорів, відомих як Уругвайський раунд.

Країни могли встановлювати свої власні тарифи, але відповідно до принципу "найбільш сприятливої нації" вони не могли стягувати з однієї країни більше, ніж з іншої", - пише AP.

За матеріалами: Економічна правда
 

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