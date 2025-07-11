Норвегія хоче посилити вимоги до російських кораблів у своїх водах

Влада Норвегії хоче заборонити великогабаритним російським суднам плавати в норвезьких водах без супроводу лоцмана.

Відповідну пропозицію норвезький уряд опублікував у пʼятницю, пише "Європейська правда".

Нині російські судна можуть самостійно здійснювати рейси через територіальні води Норвегії, які потребують супроводу лоцмана, якщо їхні штурмани мають відповідний дозвіл норвезького уряду.

Уряд Норвегії пропонує скасувати цей виняток і зробити лоцманський супровід для російських суден обовʼязковим.

Як пояснила міністерка рибного господарства та з морських питань Маріанне Сівертсен Несс, це має на меті "обмежити можливість розвідувальної діяльності" Росії за допомогою цивільних суден.

Пропозиція виноситься на громадське обговорення до кінця серпня. На цей час Морське управління Норвегії призупиняє розгляд заяв російських штурманів про видачу або поновлення дозволів.

Нагадаємо, з 1 липня Німеччина та Швеція також посилили перевірки суден у своїх територіальних водах, спрямовані проти так званого тіньового флоту Росії.