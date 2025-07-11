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Велика Британія відмовиться від використання паперових акцій - ЗМІ

 

Велика Британія відмовиться від використання паперових акціонерних сертифікатів, що, як очікується, знизить витрати компаній і підвищить привабливість британського ринку.

Міністр фінансів країни Рейчел Рівз прагне повністю цифровізувати ринки капіталу в країні, щоб поліпшити конкурентоспроможність Сіті і зробити британську фінсистему більш сучасною та ефективною. Вона оголосить про відмову від використання паперових акцій у вівторок, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Більш ніж через 400 років після появи акціонерних товариств у Великій Британії країна залишається одним із небагатьох великих світових ринків, де все ще використовуються фізичні акціонерні сертифікати.

Багато компаній індексу FTSE 100 давно просували ідею відмови від фізичних акцій у зв'язку з високими витратами на їх випуск і ведення реєстрів акціонерів у паперовій формі. Відмова від паперових акцій була однією з ключових рекомендацій для цифровізації британських ринків капіталу, які було представлено у звіті експертів, підготовленому за запитом уряду країни 2023 року.

Рівз планує замінити паперові реєстри акціонерів на цифрові, а в майбутньому створити єдину систему для зберігання та обліку акцій, зазначило одне з джерел.

Влада Британії шукає способи підтримати конкурентоспроможність Сіті, що знижується. Низка відомих британських компаній раніше ухвалили рішення провести IPO в Нью-Йорку, а не в Лондоні, тоді як інші переносять лістинг на альтернативні майданчики.

Велика Британія відмовиться від використання паперових акцій - ЗМІ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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