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Велика Британія відмовиться від використання паперових акцій - ЗМІ
17:37 11.07.2025 |
Велика Британія відмовиться від використання паперових акціонерних сертифікатів, що, як очікується, знизить витрати компаній і підвищить привабливість британського ринку.
Міністр фінансів країни Рейчел Рівз прагне повністю цифровізувати ринки капіталу в країні, щоб поліпшити конкурентоспроможність Сіті і зробити британську фінсистему більш сучасною та ефективною. Вона оголосить про відмову від використання паперових акцій у вівторок, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Більш ніж через 400 років після появи акціонерних товариств у Великій Британії країна залишається одним із небагатьох великих світових ринків, де все ще використовуються фізичні акціонерні сертифікати.
Багато компаній індексу FTSE 100 давно просували ідею відмови від фізичних акцій у зв'язку з високими витратами на їх випуск і ведення реєстрів акціонерів у паперовій формі. Відмова від паперових акцій була однією з ключових рекомендацій для цифровізації британських ринків капіталу, які було представлено у звіті експертів, підготовленому за запитом уряду країни 2023 року.
Рівз планує замінити паперові реєстри акціонерів на цифрові, а в майбутньому створити єдину систему для зберігання та обліку акцій, зазначило одне з джерел.
Влада Британії шукає способи підтримати конкурентоспроможність Сіті, що знижується. Низка відомих британських компаній раніше ухвалили рішення провести IPO в Нью-Йорку, а не в Лондоні, тоді як інші переносять лістинг на альтернативні майданчики.
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