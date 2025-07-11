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АНАЛІТИКА

Міжнародне енергоагентство сумнівається у здатності РФ підтримувати видобуток нафти

 

Погіршення експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії ставить під сумнів здатність країни утримувати власні виробничі потужності. Про це йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA), пише Bloomberg.

За даними IEA, у червні обсяги експорту російської нафти та нафтопродуктів досягли п'ятирічного мінімуму.

Це свідчить про можливі проблеми з інфраструктурою та спроможністю Росії підтримувати стабільний рівень видобутку нафти в умовах санкцій і логістичних обмежень.

У червні щоденне завантаження сирої нафти з Росії становило 4,68 млн барелів, тоді як експорт нафтопродуктів скоротився на 110 000 барелів - до 2,55 млн барелів на день.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія засекретила офіційні дані щодо видобутку та експорту, тому аналітики покладаються на супутникове відстеження танкерів, оцінки роботи нафтопереробних заводів і відповідність квотам ОПЕК+.

Нафтопереробні заводи Росії у червні працювали на достатньо високому рівні, навіть попри сезонні ремонти, що зменшувало доступний для експорту обсяг.

Експорт нафтопродуктів у червні впав до найнижчого рівня за останні вісім місяців. Це пов'язано з тим, що російська влада закликає залишати більше пального (бензину та дизелю) в країні через високий сезонний попит в агросекторі.

Попри загальне скорочення експорту, прибутки Росії зросли. У червні країна заробила на нафті $13,6 млрд, що на $800 млн більше, ніж у травні.

Зростання пояснюється вищими світовими цінами на нафту на тлі напруження на Близькому Сході.

IEA оцінює сталу видобувну потужність Росії у 9,8 млн барелів на добу - це той рівень, якого країна може досягти і стабільно підтримувати протягом тривалого часу.

У червні фактичний видобуток (без урахування конденсату) становив 9,19 млн барелів на добу - на 140 000 барелів вище за ціль, встановлену Росією в межах ОПЕК+.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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