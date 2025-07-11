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АНАЛІТИКА

Рубіо заявив про «високі шанси» зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після першої особистої зустрічі з китайським колегою в Малайзії, ймовірним є проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рубіо назвав зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, яка відбулася у п'ятницю, 11 липня, "дуже конструктивною і позитивною".

Ця зустріч розглядається як можливість саміту лідерів США та Китаю, про який Трамп заявив, що хотів би провести цього року.

"Обидві сторони мають сильне бажання це зробити. Я думаю, що шанси високі", - заявив Рубіо під час спілкування із журналістами.

Він зазначив, що обидві країни знайдуть "взаємоприйнятну дату".

Зазначимо, 27 червня Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Китай поки не оголосив про нові домовленості, однак повідомив про пришвидшення процесу погодження експорту рідкісноземельних мінералів. Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів були ключовим предметом суперечок.
Ключові теги: США
 

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