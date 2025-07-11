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АНАЛІТИКА

Рубіо та Ван Ї вперше зустрілися під час візиту до Малайзії

Рубіо та Ван Ї вперше зустрілися під час візиту до Малайзії

 

Державний секретар США Марко Рубіо вперше провів зустріч із главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї в Малайзії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зустріч топміністрів відбулася у столиці Куала-Лумпур у п'ятницю, 11 липня.

Зазначається, що зустріч Рубіо з Ваном відбулася на тлі зростання напруги навколо митної політики президента США Дональда Трампа.

Цього тижня Китай застеріг Сполучені Штати від відновлення високих мит на свої товари, які мають набути чинності наступного місяця.

Пекін також пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які укладуть угоди зі Сполученими Штатами про виключення Китаю з ланцюгів постачання.

Візит Рубіо є частиною зусиль, спрямованих на відновлення уваги США до Індо-Тихоокеанського регіону, та виходу за межі конфліктів на Близькому Сході та в Європі, які значною мірою зосередили на собі увагу адміністрації Трампа.

Водночас цього тижня США оголосили про запровадження мит на низку азійських країн та союзників США: 25% - на Японію, Південну Корею та Малайзію, 32% - на Індонезію, 36% - на Таїланд та Камбоджу та 40% - на М'янму та Лаос.

Аналітики вважають, що під час свого візиту Рубіо прагнутиме переконати країни Азії, що Сполучені Штати залишаються кращим партнером, ніж Китай.
Ключові теги: США, Китай
 

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