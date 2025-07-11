Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо та Ван Ї вперше зустрілися під час візиту до Малайзії
14:26 11.07.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо вперше провів зустріч із главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї в Малайзії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зустріч топміністрів відбулася у столиці Куала-Лумпур у п'ятницю, 11 липня.
Зазначається, що зустріч Рубіо з Ваном відбулася на тлі зростання напруги навколо митної політики президента США Дональда Трампа.
Цього тижня Китай застеріг Сполучені Штати від відновлення високих мит на свої товари, які мають набути чинності наступного місяця.
Пекін також пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які укладуть угоди зі Сполученими Штатами про виключення Китаю з ланцюгів постачання.
Візит Рубіо є частиною зусиль, спрямованих на відновлення уваги США до Індо-Тихоокеанського регіону, та виходу за межі конфліктів на Близькому Сході та в Європі, які значною мірою зосередили на собі увагу адміністрації Трампа.
Водночас цього тижня США оголосили про запровадження мит на низку азійських країн та союзників США: 25% - на Японію, Південну Корею та Малайзію, 32% - на Індонезію, 36% - на Таїланд та Камбоджу та 40% - на М'янму та Лаос.
Аналітики вважають, що під час свого візиту Рубіо прагнутиме переконати країни Азії, що Сполучені Штати залишаються кращим партнером, ніж Китай.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Міжнародне енергоагентство сумнівається у здатності РФ підтримувати видобуток нафти
|Рубіо заявив про «високі шанси» зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна
|Рубіо та Ван Ї вперше зустрілися під час візиту до Малайзії
|Народжений в СРСР: чому головний помічник Трампа приховував своє походження
|Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU
|Україна та ЄС запускають перший альянс для розвитку оборонних технологій BraveTech EU – Федоров
|Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови
Бізнес
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність