Народжений в СРСР: чому головний помічник Трампа приховував своє походження

Як нещодавно з'ясувалося, Серджіо Гор, директор управління президентського персоналу Білого дому при Дональді Трампі, народився в Радянському Союзі.

Його називають "найвпливовішою людиною, про яку ви ніколи не чули". Роль Серджіо Гора дає йому доступ до інтимних таємниць тих, хто хоче працювати на Трампа.

Як раніше писало видання New York Post, Гор спершу відмовлявся розголошувати місце свого народження і заявляв, що це не Росія.

Водночас завдяки спільному розслідуванню The Times of Malta та Проєкту з висвітлення організованої злочинності та корупції (OCCRP) вдалося дізнатися, що Серджіо Гор (за народженням Гороховський) народився 30 листопада 1986 року в Ташкенті - Узбецькій республіці союзу.

Підтвердили ці дані зіставивши ім'я і дату народження помічника Трампа з нотаріально засвідченим мальтійським реєстром майна.

Невдовзі після цього адвокат Гора та Білий Дім підтвердив цю новину.

Чому Гор зацікавив журналістів

Біографія Гора викликала неабиякий інтерес у Вашингтоні після заяви New York Post, що він не пройшов перевірку на отримання постійного допуску до секретної інформації.

При цьому за своєю посадою Гор контролював близько чотирьох тисяч співробітників виконавчої гілки влади в адміністрації Трампа.

Як повідомило видання, Гору не сподобалась практика проходити перевірку під назвою Стандартна форма 86 або SF-86 людям, які вже мають допуск до секретної інформації.

Додаткова перевірка - це набір питань на сто сторінок, де, зокрема, треба вказати місце народження та зв'язки за кордоном.

Відмова від заповнення форми 86, згідно з джерелами The News York Post, - рідкісний, якщо не унікальний випадок серед помічників Білого Дому. Цю форму заповнюють усі, навіть кандидати на посади з секретним доступом.

Гор критикував цю практику і казав, що так "глибинна держава" може відсіяти кандидатів, яких вибрав Трамп.

До чого тут Мальта

До того, як вдалося офіційно підтвердити походження Гора з Узбекистану (що в 1986 році був у складі Радянського Союзу), помічник Трампа стверджував, що родом із Мальти.

У профілі Washington Post про Гора станом на грудень 2024 року його назвали іммігрантом із середземноморської острівної держави Мальта.

Як свідчать записи, на Мальті Гор провів щонайменше п'ять років свого дитинства. У 1994 році його мати створила мальтійську компанію і назвалася громадянкою Ізраїлю. У її власності був будинок у Коспікуа, стародавньому прибережному місті з укріпленою гаванню.

У 2021 році Гор придбав цей будинок у компанії своєї матері за 255 тисяч євро, засвідчує реєстр власності, де вказано його місце народження у столиці Узбекистану.

У католицькій школі для хлопчиків у містечку поблизу Коспікуа підтвердили, що з 1996 по 1999 рік у них навчався Серджіо Гороховський. У електронному листі школа вказала дату народження Гора, яка збігалася з датою народження у реєстраційному документі на нерухомість.

Родина Гора емігрувала до США, коли той був ще дитиною. Його політична кар'єра привела його до роботи у сенатора-республіканця Ренда Пола, а згодом до орбіти впливу Трампа.

Поїздки в Москву

Розслідувачам із OCCRP вдалося отримати інформацію про поїздки Гора у Москву.

Одну з них у 2018 році фінансував Інститут Катона, лібертаріанський аналітичний центр у Вашингтоні. Візит описали як "поїздку з метою з'ясування фактів, дослідження, обговорення та вивчення питань, пов'язаних з Росією та США".

Завдяки витоку російських прикордонних записів виявилося, що Гор був у Москві і роком раніше - у 2017. З Вашингтона до Москви він летів російським державним перевізником "Аерофлот", а наступного дня вирушив до Риму.

Наразі невідомо, чим Серджіо Гор займався у ту поїздку до Москви.

Юрист Гора, Роберт Гарсон, пояснив, що його клієнт "затятий мандрівник", а рейс був просто з пересадкою.