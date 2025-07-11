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АНАЛІТИКА

У США готуються до «бургера за ціною стейка» через мита Трампа

 

План президента США Дональда Трампа запровадити 50% мито на товари з Бразилії, імовірно, підвищить ціну на яловичину, яку використовують для бургерів у США, кажуть трейдери та аналітики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це рішення є ударом по американських м'ясних компаніях, які вже стикаються з дефіцитом худоби через припинення імпорту тварин з Мексики. Причина - поширення паразита, що поїдає плоть (гвинтовий черв'як), на півдні від кордону.

Аналітики кажуть, що мито обмежить імпорт бразильської яловичини і змусить компанії шукати альтернативи в інших країнах, оскільки Трамп розширює свою глобальну торговельну війну.

"Якщо це рішення не зміниться, імпорт бразильської яловичини в США просто припиниться. За таких умов вона буде економічно невигідною", - сказав Боб Чуді, консультант американських компаній-імпортерів м'яса.

Цього року ціни на яловичину в США сягнули рекордного рівня, а виробництво очікується на 2% нижчим (26,4 мільйона фунтів), оскільки фермери скоротили поголів'я худоби до найменшого рівня за більш ніж 70 років. Багаторічна посуха знищила пасовища, і годування худоби стало занадто дорогим.

Якщо 50% мито набуде чинності з 1 серпня, то загальна ставка на бразильську яловичину становитиме близько 76% на решту року, кажуть аналітики.

"Ця пропозиція буквально заморожує торгівлю. Ми, як імпортери, просто не знаємо, що робити", - сказав Чуді.

Однак споживачі в США можуть зіткнутися зі зростанням цін не тільки на яловичину, а й на основні продукти, зокрема каву та апельсиновий сік, кажуть трейдери.

США - другий за обсягом торговельний партнер Бразилії після Китаю, і нове мито є значним стрибком порівняно з 10% митом, яке Трамп запровадив у квітні. Уже це попереднє мито почало сповільнювати імпорт яловичини з Бразилії в червні, зазначають трейдери.

Американські компанії імпортують нежирну яловичину з Бразилії та інших країн, щоб змішувати її з вітчизняною для виробництва фаршу для бургерів. Споживачі загалом готові платити високу ціну за м'ясо, але нове мито стане серйозним випробуванням для їхньої платоспроможності.

"Це мито, ймовірно, підвищить ціну на яловичину - один з основних продуктів для багатьох, - саме після того, як Конгрес ухвалив рішення скоротити продовольчу допомогу найуразливішим верствам населення", - сказав Томас Гремільон, директор з продовольчої політики Федерації споживачів Америки.

Мито змусить імпортерів або платити більше за бразильську яловичину, або шукати дорожчі альтернативи, сказав аналітик Остін Шредер. Імпортери, ймовірно, намагатимуться збільшити закупівлі з Австралії, Аргентини, Парагваю та Уругваю, кажуть аналітики.

"Щоб вистачило на всіх, потрібні вищі ціни", - сказав Алтін Кало, головний економіст консалтингової компанії Steiner - "Австралія вже поставляє стільки, скільки може".

Ресторани по всій країні покладаються на стабільні поставки імпортних товарів, які неможливо виробляти в США, сказав Шон Кеннеді, віце-президент Національної ресторанної асоціації.

"Різке підвищення тарифів може вплинути на формування меню і витрати на продукти в ресторанах, коли вони намагатимуться знайти нових постачальників", - зазначив він.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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