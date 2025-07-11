Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США вириваються з китайської залежності: Пентагон інвестує в рідкоземельні елементи
13:19 11.07.2025 |
Пентагон зробить пряму інвестицію на 400 млн доларів в американського виробника рідкоземельних елементів, що є незвичайним кроком і підкреслює рішучість адміністрації Дональда Трампа зламати китайську монополію на критичні мінерали та зміцнити внутрішні постачальні ланцюги.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Компанія MP Materials в четвер повідомила, що Пентагон стане найбільшим акціонером компанії, придбавши 15% її акцій, а також інвестує мільярди доларів у будівництво заводу з виробництва магнітів на 10 000 метричних тонн - очікується, що підготовка до запуску почнеться в 2028 році.
"Ця ініціатива є рішучим кроком адміністрації Трампа для прискорення незалежності американських постачальних ланцюгів", - сказав Джеймс Літінський, засновник і генеральний директор MP Materials.
Літінський володіє більше ніж 14 млн акцій MP Materials. Вартість акцій компанії зросла більше ніж на 48% після новини, що додало 200 млн доларів до його особистого статку.
Це рідкість для уряду США робити прямі інвестиції в бізнес. Це трапляється іноді, щоб підтримати розвиток технологій, що мають критичне значення для національних інтересів, або у виняткових випадках для порятунку системно важливих компаній, як це було з банками на Уолл-Стріт під час фінансової кризи.
MP Materials, яка базується в Лас-Вегасі, експлуатує єдину шахту рідкоземельних елементів у США в Mountain Pass, Каліфорнія, де видобувають рідкоземельні елементи, такі як неодим і празеодим, які є необхідними для виготовлення зброї та електричних автомобілів.
Рідкоземельні магніти є критично важливими для озброєння, включаючи винищувач F-35 Lightning II, безпілотні дрони Predator і підводні човни класу Virginia і Columbia. Для одного F-35 необхідно 900 фунтів рідкоземельних елементів.
Вони також використовуються в ракетах Tomahawk і бомбах для системи наведення, розробленої спільно ВПС і ВМС США.
Вашингтон вважає свою залежність від Китаю щодо рідкоземельних елементів національним ризиком безпеки. Видобуток і обробка рідкоземельних мінералів значною мірою контролюється Китаєм, який володіє 55% світової потужності з видобутку і 85% потужності з переробки.
У квітні Китай наклав обмеження на експорт семи рідкоземельних елементів і постійних магнітів, що спричинило серйозні порушення в автомобільній, оборонній і технологічній галузях, а також зниження експорту магнітів на 75%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
|Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU
|Україна та ЄС запускають перший альянс для розвитку оборонних технологій BraveTech EU – Федоров
|Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови
|Єдиний авіаносець у флоті Росії можуть списати на металобрухт після 7 років ремонту
|У США готуються до «бургера за ціною стейка» через мита Трампа
|США вириваються з китайської залежності: Пентагон інвестує в рідкоземельні елементи
Бізнес
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність