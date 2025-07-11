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Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти
11:57 11.07.2025 |
Україна і Литва підписали меморандум, що передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти, повідомило у четвер Міністерство освіти і науки України.
"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, що передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти", - написав міністр освіти і науки Оксен Лісовий з посиланням на Конференцію з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія).
Зокрема, зо його словами, 17 млн євро підуть на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі, яка стане прикладом безпечного, інклюзивного та інноваційного простору для дітей; 3 млн євро - на облаштування сонячних енергетичних систем у школах, садочках семи областей, щоб зменшити залежність від традиційних джерел енергії та забезпечити автономність закладів освіти в кризових ситуаціях; 1 млн євро - на програми освітнього надолуження та STEAM-навчання на Одещині.
"Ця угода - не просто символ підтримки, а результат змістовної підготовки, яку ми провели разом із партнерами ще до конференції. Ми узгоджували пріоритети, формували спільні підходи, шукали ефективні рішення, саме тому сьогодні маємо конкретний результат. Це і є справжнє партнерство", - написав він.
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