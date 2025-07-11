Витрати Росії на вербування контрактників на війну проти України перевищили $54 мільярди на рік

Росії дедалі обходиться поповнення та забезпечення армії. Так, за першу половину цього року російська влада витратила на "живу силу" для продовження війни проти України понад 2 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, федеральний та регіональні бюджети РФ витратили 400 млрд руб. на бонуси за підписання контракту з Міноборони РФ, ще 865 млрд руб. були направлені на грошове забезпечення військових, а 765 млрд руб. - на виплати вбитим та пораненим.

За збереження такої динаміки втрат і набору нових контрактників протягом року витрати на воюючу російську армію становитимуть понад 4 трлн руб., що еквівалентно 9,5% всіх запланованих видатків федерального бюджету 2025 року й 2% російського ВВП.

За оцінкою аналітиків Re:Russia, за шість місяців із початку року було підписано близько 200 тис. нових контрактів, що на 10% менше, ніж у другому півріччі 2024 року, але поки приблизно відповідає темпам втрат російської армії.

"Ефективний комерційний "контракт на війну" залишається ключовим фактором, який дозволяє Владіміру Путіну проводити наступальні кампанії в Україні другий рік поспіль, незважаючи на вкрай високі втрати та невеликий реальний ефект із погляду розмірів захопленої території", - підсумовують аналітики.

Як повідомлялося, в Росії станом на кінець березня цього року витрати на оплату бонусів для тих, хто підписує контракти з Міноборони РФ, досягли приблизно 2 млрд руб. ($24,32 млн) на день.

На початку цього року повідомлялося, що російський уряд змінив порядок одноразових виплат для громадян, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ для відправки на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Такі виплати перестали бути передбачені для осіб, які підписали контракт, перебуваючи у в'язниці чи колонії.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.