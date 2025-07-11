В Австрії дозволили спецслужбі стежити за онлайн-месенджерами

Національна рада Австрії ухвалила закон, яким було розширено повноваження Управління державної безпеки та розвідки (DSN), зокрема щодо перехоплення нешифрованих та зашифрованих цифрових повідомлень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт австрійського парламенту.

"У середу було ухвалено нове рішення про спостереження за месенджерами. Управління державного захисту та розвідки (DSN) відтепер за певних - дуже чітко визначених - умов матиме право переглядати вміст комунікацій. До цього входять, наприклад, зашифровані повідомлення в чатах", - йдеться у повідомленні.

Урядовий законопроєкт, яким вносяться зміни до ряду законодавчих актів, підтримали партії правлячої коаліції - консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) та ліберальної NEOS (окрім двох депутатів), опозиційні Австрійська партія свободи (FPÖ) та "Зелені".

Урядова ініціатива має на меті уможливити перехоплення головною австрійською спецслужбою зашифрованої та незашифрованої цифрової комунікації з метою протидії особливо тяжким атакам, що загрожують конституційному порядку, передусім тероризму та шпигунству. При цьому для перехоплення зашифрованих повідомлень в онлайн-месенджерах буде використовуватися спеціальне програмне забезпечення. Отримання такого дозволу спецслужбою передбачає кілька рівнів затвердження, де ключову роль відіграватиме уповноважений із захисту прав та Федеральний адміністративний суд.

Надання повноважень DSN щодо перехоплення зашифрованих повідомлень викликало велику дискусію як парламенті, так і з боку громадянського суспільства Австрії. Критики висловлювали категоричну незгоду з пропозицією, попереджаючи про можливі зловживання. У партії "Зелені", зокрема, заявили про намір оскаржити закон у Конституційному суді.