Трамп заявив, що Канада зіткнеться з 35% торговельними митами з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері опублікував листа, в якому викладено 35% торговельне мито на Канаду, частково посилаючись на потік фентанілу з країни, а також нібито недобросовісну торговельну практику.

У листі, адресованому прем'єр-міністру Канади Марку Карні, Трамп заявив, що 35% мито набуде чинності з 1 серпня і буде окремим від секторальних мит Трампа, які включають високі мита на імпорт товарів та автомобілів.

Трамп застеріг від будь-яких заходів у відповідь і сказав, що його нові мита частково спрямовані на те, щоб змусити Оттаву стримати незаконний потік фентанілу до Сполучених Штатів - занепокоєння, яке він висловлював раніше.

Трамп також заявив про недобросовісну торговельну практику, що застосовується Канадою, яка перешкоджає американським компаніям продавати цій країні, включаючи канадське мито до 400% на молочну продукцію США.

Трамп заявив, що торговельний баланс також є питанням національної безпеки.

«Не буде жодних мит, якщо Канада або компанії у вашій країні вирішать будувати чи виробляти продукцію в Сполучених Штатах», - йдеться у листі Трампа, додавши, що його адміністрація швидко схвалить такий крок.

Трамп заявив, що «розгляне коригування» мит, якщо Канада співпрацюватиме у стримуванні потоку фентанілу.

Канадські мита з'явилися після того, як Трамп цього тижня опублікував листи, в яких викладено високі мита проти низки великих економік, включаючи 25% мито як для Південної Кореї, так і для Японії.

Тарифи здебільшого відповідають митам, визначеним Трампом на початку квітня в рамках його так званого «дня визволення». Але президент відклав введення мит до 1 серпня з попереднього терміну 9 липня, давши країнам більше часу для узгодження торговельних угод з Вашингтоном.

Торговельні відносини між Вашингтоном та Оттавою покращилися наприкінці червня після того, як Канада відкликала запропонований податок на цифрові послуги для американських фірм. Також було зафіксовано, що сторони провели більше переговорів на високому рівні, хоча Канада зберегла свою вимогу звільнитися від більшості мит США.

Bloomberg повідомляв, що Трамп збереже звільнення від мит на товари, що охоплюються торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою.