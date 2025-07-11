Британія і Франція домовились співпрацювати в ядерному стримуванні

Лідери Франції та Британії в четвер оголосили про створення групи з нагляду за ядерною зброєю для покращення співпраці у сфері ядерного стримування між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Французький президент Емманюель Макрон на пресконференції в Лондоні заявив, що Франція поглибить співпрацю з Великою Британією у сфері ядерного стримування.

Група з нагляду за ядерною безпекою, яку домовились створити Франція та Британія, буде відповідати за координацію цієї посиленої співпраці.

Нагадавши, що Париж і Лондон є "двома єдиними державами", що володіють атомною бомбою в Європі, Макрон підкреслив, що вони "не виключають координації наших заходів стримування".

Лідер Франції пізніше уточнив, що можлива координація французьких і британських сил ядерного стримування "абсолютно відрізняється від того, що ми робимо в Україні".

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Франція має 290 ядерних боєголовок, розміщених на чотирьох підводних човнах і винищувачах Rafale.

Велика Британія, зі свого боку, має 225 ядерних боєголовок, а з носіїв - тільки чотири атомні підводні човни. У червні, однак, Лондон оголосив про відновлення повітряного компонента шляхом закупівлі 12 винищувачів F-35.