Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Вірменії розповіли, про що домовились Пашинян з Алієвим на особистій зустрічі

 

У Міністерстві закордонних справ Вірменії розповіли про підсумки зустрічі прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Заяву вірменського МЗС наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві Вірменії, в ході зустрічі, яка відбувалась в Абу-Дабі, Пашинян та Алієв обговорили різні аспекти порядку денного нормалізації міждержавних відносин між Вірменією та Азербайджаном.

"Було підтверджено, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для обговорення всіх питань, що стосуються процесу нормалізації, і на цій основі було вирішено продовжувати такий діалог, орієнтований на результат", - розповіли у МЗС Вірменії.

Відзначивши прогрес у процесі делімітації кордону, обидва лідери доручили відповідним державним комісіям продовжити практичну роботу в цьому напрямку.

Сторони також домовилися продовжити двосторонні переговори та заходи щодо зміцнення довіри між двома країнами.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання залишаються невизначеними.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8232
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 48,9750
  0,1323
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес