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У Вірменії розповіли, про що домовились Пашинян з Алієвим на особистій зустрічі
23:23 10.07.2025 |
У Міністерстві закордонних справ Вірменії розповіли про підсумки зустрічі прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Заяву вірменського МЗС наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві Вірменії, в ході зустрічі, яка відбувалась в Абу-Дабі, Пашинян та Алієв обговорили різні аспекти порядку денного нормалізації міждержавних відносин між Вірменією та Азербайджаном.
"Було підтверджено, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для обговорення всіх питань, що стосуються процесу нормалізації, і на цій основі було вирішено продовжувати такий діалог, орієнтований на результат", - розповіли у МЗС Вірменії.
Відзначивши прогрес у процесі делімітації кордону, обидва лідери доручили відповідним державним комісіям продовжити практичну роботу в цьому напрямку.
Сторони також домовилися продовжити двосторонні переговори та заходи щодо зміцнення довіри між двома країнами.
У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання залишаються невизначеними.
Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.
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