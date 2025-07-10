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Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через ціни на яйця
17:55 10.07.2025 |
Міністерство юстиції США подало позов проти Каліфорнії через закони штату, які начебто призвели до зростання цін на яйця по всій країні.
У заяві Мін'юсту стверджується, що каліфорнійські закони створюють "обтяжливу тяганину" для виробників яєць та порушують пункт про верховенство федерального права над правом штатів.
Позов спрямовано проти губернатора Гевіна Ньюсома, генерального прокурора Роба Бонти та інших чиновників штату.
"Американці по всій країні постраждали від наслідків ліберальної політики, яка призвела до колосальної інфляції на такі повсякденні товари, як яйця", - заявила генеральна прокурорка Пем Бонді.
Каліфорнія ухвалила кілька законів, включно з ініціативами виборців щодо регулювання яєчних та курячих ферм, зокрема тими, що забороняють фермерам "щільно утримувати курей разом".
Законодавчі акти було спрямовано на зниження ризику харчових отруєнь і зменшення жорстокого поводження з тваринами.
У позові стверджується, що регулювання яєць повністю входить до компетенції федерального уряду відповідно до федерального закону 1970 року, що встановлює стандарти для яєць та яєчних продуктів.
Мін'юст наполягає на тому, що Каліфорнія може регулювати ферми в штаті, але не може нав'язувати ці вимоги виробникам яєць з інших штатів.
Раніше Каліфорнія вже стикалася з подібними позовами. 2014 року шість штатів (Міссурі, Небраска, Оклахома, Алабама, Кентуккі та Айова) марно намагалися оскаржити аналогічні правила для яєць. А у 2023 році Верховний суд США підтримав ініціативу штату, яка встановлює мінімальні вимоги до площі утримання свиней, корів та курей.
Пресслужба губернатора Каліфорнії висміяла позов у пості на X, написавши, що "Трамп повернувся до свого улюбленого хобі: звинувачувати Каліфорнію буквально у всьому".
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