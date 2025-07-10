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АНАЛІТИКА

Сонячна енергія вперше в історії стала найбільшим джерелом електроенергії в Євросоюзі

Сонячна енергія вперше в історії стала найбільшим джерелом електроенергії в Євросоюзі

 

У червні 2025 року сонячна енергія вперше в історії стала найбільшим джерелом електроенергії в Європейському Союзі, повідомив у четвер аналітичний центр Ember Energy.

Сонячні електростанції виробили 22,1% від загального обсягу електроенергії в ЄС (45,4 ТВт-год), випередивши всі інші джерела енергії.

Друге місце посіла атомна енергетика з 21,8% (44,7 ТВт-год), за нею з великим відставанням - вітрова енергетика з 15,8% (32,4 ТВт-год).

Щонайменше 13 країн ЄС, зокрема Польща, Румунія, Франція, Німеччина, встановили нові місячні рекорди виробництва сонячної енергії в червні.

Вітрова енергетика також продемонструвала виняткові результати після складного початку 2025 року. У травні та червні вітрові електростанції виробили відповідно 16,6% та 15,8% електроенергії ЄС. Це найвищі показники за всю історію для цих місяців.

На тлі зростання відновлюваної енергетики вугільна генерація впала до історичного мінімуму - лише 6,1% (12,6 ТВт-год) від загального виробництва електроенергії в ЄС у червні 2025 року проти 8,8% у червні 2024 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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