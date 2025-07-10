Кава дорожчає на очікуванні введення мита в 50% на імпорт із Бразилії в США

Ціна кави сорту арабіка активно зростає на новині, що США з 1 серпня запровадять мито у 50% на весь імпорт з Бразилії.

Котирування ф'ючерсів на арабіку піднімалися більш ніж на 3,5% під час торгів у Нью-Йорку в четвер. До 13:33 EET котирування зростають на 1,5%, до $2,88 за фунт.

"Починаючи з 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Бразилії мито в розмірі 50% на всі бразильські товари, що відправляються до Сполучених Штатів, окрім усіх секторальних мит", - ідеться в листі, надісланому Трампом президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві й опублікованому в соцмережі The Truth Social.

Американський лідер зазначив, що мита буде запроваджено "частково через підступні напади Бразилії на вільні вибори і фундаментальні права американців на свободу слова".

Глава Lavazza Group Джузеппе Лавацца раніше заявив, що мита на імпорт європейських товарів до США не стануть проблемою, однак мита на поставки з провідних країн-виробників кави, зокрема з Бразилії та В'єтнаму, можуть призвести до зростання цін на каву для американських споживачів.

"Проблема не в митах між Америкою та Європою. Проблема в тарифах між США і Бразилією, США і В'єтнамом, США та іншими країнами, де виробляється кава, - сказав він. - Зрештою, це призведе до зростання вартості кави в США".

