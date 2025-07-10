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АНАЛІТИКА

У Південній Кореї знову заарештували експрезидента

 

Колишнього президента Південної Кореї Юна Сок Йоля знову заарештували. Ордер на його повторний арешт був виданий 10 липня.

У грудні 2024 року Юн Сок Йоль намагався оголосити в Південній Кореї воєнний стан, проте парламент звинуватив його в спробі заколоту і піддав президента процедурі імпічменту.

Як пише Reuters, прокуратура виявила докази того, що Юн наказав запустити бойові безпілотники в бік Північної Кореї, щоб спровокувати реакцію у відповідь і виправдати таким чином запровадження воєнного стану.

Вперше Юн Сок Йоль був заарештований у січні 2025 року після штурму силовиками його резиденції. Через два місяці його було звільнено, але судовий процес проти колишнього президента триває. За висунутими звинуваченнями йому загрожує довічне ув'язнення або страта.

У червні 2025 року в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, переможцем яких став кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Корея
 

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