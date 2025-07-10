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Бюджет Мерца в Бундестазі: сигнали Україні - і Путіну

 

Німеччина підготувала проєкт бюджету на 2025 рік з головним акцентом на обороні. У цьому - суть документа, який депутати Бундестагу обговорили в середу, 9 липня. Найбільш точно ситуацію описав глава парламентського комітету з оборони Томас Ревекамп (Thomas Röwekamp). "Німеччина (перебуває. - Ред.) не в стані війни, але вже давно і не в мирі", - сказав політик правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

На тлі війни Росії проти України, побоювань нападу РФ на НАТО і невпевненості в підтримці США сформований у травні уряд консерваторів і соціал-демократів на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем (Friedrich Merz) планує мільярдні кредити на оборону та інфраструктуру. Тільки у 2025 році проєкт бюджету передбачає кредити на понад 100 мільярдів євро, а до кінця легіслатурного періоду у 2029 році сума складе рекордні 850 мільярдів. Для ФРН, яка більше 10 років проводила політику жорсткої економії, це перелом.

Німеччина хоче подвоїти потенціал армії

Основне питання було - на що саме витратити гроші. Левову частку отримає міноборони. Його бюджет у поточному році зросте на 10 мільярдів у порівнянні з попереднім і складе 62,4 мільярда євро. Але це не все. Бундесверу виділять додатково 24 мільярди з оборонного спецфонду. Все це наближає Німеччину до ухваленої на недавньому саміті НАТО мети - витрачати на оборону п'ять відсотків ВВП, зазначив міністр Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

За його словами, гроші підуть не тільки на закупівлю нових озброєнь - танків, гаубиць, систем ППО, а й на підготовку нових солдатів. Пісторіус планує збільшити чисельність Бундесверу на 60-80 тисяч активних військових. Поки що на добровільній основі, проте повернення до призовної армії обговорюється. Міністр також хоче мати можливість призвати 200 тисяч резервістів. До 2030 року Пісторіус має намір мати в розпорядженні 460 тисяч військових. Таким чином Бундесвер більш ніж подвоїться.

Пісторіус назвав це "сигналом" партнерам Німеччини про те, що на неї "можна покластися", як і сигналом оборонній промисловості, але й потенційним противникам. Глава міноборони пообіцяв, що підтримка України збережеться, і звинуватив президента РФ Володимира Путіна в імперських амбіціях, наводячи як приклад недавню цитату глави Кремля про "чоботи російського солдата". "Більше імперськості не буває", - сказав Пісторіус.

Про продовження підтримки України говорив і канцлер Мерц. Резонанс викликали слова глави ХДС про те, що "дипломатичні засоби" у спробах зупинити війну РФ проти України "вичерпані". Опозиційні Зелені вважають, що підтримка Берліном Києва повинна посилитися на тлі почастішання російських ударів по українських цивільних об'єктах і суперечливих повідомлень про військові постачання від США.

Менше проросійської риторики у АдН

Депутати найбільшої опозиційної партії - ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) - в цілому підтримали посилення Бундесверу, але зазначили, що, мовляв, танки потрібні самій Німеччині, а не для передачі їх Україні.

Загалом було помітно, що під час дебатів політики АдН уникали згадок про Росію. Оглядачі побачили в цьому непряме підтвердження тези німецьких ЗМІ про те, що АдН вирішила скоригувати курс у зовнішній політиці і, принаймні в риториці, спробувати позбутися іміджу проросійської. Наприклад, гучних закликів знову купувати трубопровідний російський газ і зняти західні санкції з Москви не пролунало.

Як жест у бік Москви можна інтерпретувати критику слів Мерца про те, що у війні РФ проти України "дипломатію вичерпано". Один із депутатів від АдН сказав, що партія розглядає дипломатію та армію як "братів-близнюків", але дипломатія повинна бути помітнішою.

Головною темою промови співголови партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) стали звинувачення на адресу Мерца в порушенні передвиборчих обіцянок, у тому числі - зниженні податків на енергоспоживання не тільки для промисловості, а й для населення. Відкриваючи дебати, основний акцент Вайдель зробила на темі обмеження міграції - традиційній для АдН. Вона вважає, що уряд Мерца не дає раду проблемі, а зниження потоку нелегалів на німецьких кордонах пов'язане з іншими причинами. Канцлер серед іншого звинуватив АдН в "напівправді".

Багатогодинні бюджетні дебати в Бундестазі стали тестом як для канцлера, так і для ультраправих. Партнери Мерца по коаліції, соціал-демократи, знову закликали заборонити АдН, яку Федеральне відомство із захисту конституції нещодавно визнало правоекстремістською, але це рішення оскаржується в суді. Оглядачі відзначають, що роль АдН у Бундестазі зросла, і її протистояння з блоком ХДС/ХСС обіцяє бути жорстким.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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