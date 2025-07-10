Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп буде готовий підписати законопроект про санкції щодо РФ, якщо отримає право скасовувати ці заходи

 

Президент США Дональд Трамп може підписати законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій щодо Росії, якщо до нього буде внесено зміни, що розширюють повноваження президента в питанні скасування заходів, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Поточна версія законопроєкту передбачає мікроконтроль Конгресу за рішеннями президента щодо зовнішньої політики. Для нас це неприйнятно. Адміністрація не збирається бути під мікроконтролем Конгресу з питань зовнішньої політики президента", - наводить видання слова високопоставленої особи з адміністрації президента США.

В адміністрації хотіли б побачити зміни в тексті законопроєкту, які зміцнять повноваження президента, зокрема, пункт про те, що, якщо Трамп вирішить скасувати санкції, Конгрес не зможе на це вплинути.

Два джерела з Білого дому наголосили, що така умова є не тільки наслідком бажання Трампа обмежити контроль Конгресу над його зовнішньою політикою, а й "відчиненими дверима" в разі потенційного успіху на переговорах із Москвою щодо українського питання.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що концептуально Трамп відкритий до ідеї підписання законопроєкту.

Раніше сенатор Ліндсі Грем підготував законопроєкт, який передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій щодо Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, він пропонує ввести 500-відсоткові мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші товари.

Спочатку законопроєкт давав Трампу право звільнити від санкцій на 180 днів країни, які закуповують російську нафту або уран. Переглянутий же законопроєкт дасть змогу президенту США потім відкласти санкції ще на 180 днів.

У середу Грем заявив, що Трамп вважає, що настав момент для активізації роботи над новими американськими санкціями щодо Росії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7745
  0,0717
 0,17
EUR
 1
 48,8427
  0,2136
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес