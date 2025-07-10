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Трамп буде готовий підписати законопроект про санкції щодо РФ, якщо отримає право скасовувати ці заходи
11:44 10.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп може підписати законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій щодо Росії, якщо до нього буде внесено зміни, що розширюють повноваження президента в питанні скасування заходів, повідомляє Politico з посиланням на джерела.
"Поточна версія законопроєкту передбачає мікроконтроль Конгресу за рішеннями президента щодо зовнішньої політики. Для нас це неприйнятно. Адміністрація не збирається бути під мікроконтролем Конгресу з питань зовнішньої політики президента", - наводить видання слова високопоставленої особи з адміністрації президента США.
В адміністрації хотіли б побачити зміни в тексті законопроєкту, які зміцнять повноваження президента, зокрема, пункт про те, що, якщо Трамп вирішить скасувати санкції, Конгрес не зможе на це вплинути.
Два джерела з Білого дому наголосили, що така умова є не тільки наслідком бажання Трампа обмежити контроль Конгресу над його зовнішньою політикою, а й "відчиненими дверима" в разі потенційного успіху на переговорах із Москвою щодо українського питання.
При цьому співрозмовник видання зазначив, що концептуально Трамп відкритий до ідеї підписання законопроєкту.
Раніше сенатор Ліндсі Грем підготував законопроєкт, який передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій щодо Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, він пропонує ввести 500-відсоткові мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші товари.
Спочатку законопроєкт давав Трампу право звільнити від санкцій на 180 днів країни, які закуповують російську нафту або уран. Переглянутий же законопроєкт дасть змогу президенту США потім відкласти санкції ще на 180 днів.
У середу Грем заявив, що Трамп вважає, що настав момент для активізації роботи над новими американськими санкціями щодо Росії.
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