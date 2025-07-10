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АНАЛІТИКА

До Росії хочуть завезти мільйон трудових мігрантів із Індії

 
У Росію до кінця цього року мають приїхати 1 млн робітників з Індії - зокрема, йдеться про "фахівців, які мають високі компетенції".

Про це повідомив голова Уральської торгово-промислової палати Андрєй Бесєдін, передає The Moscow Times.

За словами Бесєдіна, робота із залучення трудових мігрантів ведеться і з іншими державами.

"На підході з великим потенціалом - Шрі-Ланка. Посольству поставили завдання максимально опрацювати це питання із регіоном. Також є домовленості з Північною Кореєю - там люди вміють працювати", - сказав Бесєдін.

За допомогою цих мігрантів Бесєдін сподівається скоротити дефіцит кадрів на підприємствах промислової металургії та машинобудування у Свердловській області.

За словами Бесєдіна, багато місцевих робітників вирушили на розв'язану Росією війну проти України, а молодь на заводи не йде. При цьому він попередив, що адаптація трудових мігрантів із перерахованих країн буде непростою.

"Звичайно, нам звичніше, якби це були наші сусіди із союзних республік, адже багато хто з них навчався тут і знає мову. Поки що у нас немає досвіду роботи із зазначеною групою країн. Це складно, тому що у нас свої підходи, у них свої", - визнав Бесєдін.

Раніше робітниками з Індії зацікавився російський будівельний бізнес. Один із представників на ринку говорив, що "величезний плюс" індійців полягає в тому, що вони не можуть змінити роботодавця, якщо вже підписали договір, а також у нижчих вимогах до зарплати порівняно з громадянами країн Центральної Азії. При цьому це "не суперуспішний кейс", оскільки тут "є своя специфіка", зокрема, вона полягає в практично повному незнанні індійцями російської мови.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

У червні стало відомо, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Індія
 

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