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АНАЛІТИКА

ЄСПЛ відхилив скаргу Ле Пен на заборону балотуватись у президенти Франції

 

Європейський суд з прав людини у середу відхилив клопотання ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.

Про це йдеться в заяві Суду, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Палата ЄСПЛ у складі семи суддів одноголосно вирішила не рекомендувати Франції жодних тимчасових заходів за скаргою Ле Пен.

"У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами", - заявили в Суді.

Нагадаємо, Марін Ле Пен напередодні звернулась до ЄСПЛ із вимогою, аби Франція призупинила заборону балотуватись на виборні посади протягом пʼяти років.

Цю заборону проти ультраправої політикині запровадили в межах кримінальної справи, в якій її наприкінці березня визнали винною в розкраданні коштів ЄС під час роботи в Європарламенті.

Якщо вирок не вийде оскаржити в апеляції, попередньо призначеній на літо 2026-го, це поставить хрест на її планах вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.
Ключові теги: Франція
 

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