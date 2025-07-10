Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 15:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄСПЛ відхилив скаргу Ле Пен на заборону балотуватись у президенти Франції
10:51 10.07.2025 |
Європейський суд з прав людини у середу відхилив клопотання ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.
Про це йдеться в заяві Суду, з якою ознайомилась "Європейська правда".
Палата ЄСПЛ у складі семи суддів одноголосно вирішила не рекомендувати Франції жодних тимчасових заходів за скаргою Ле Пен.
"У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами", - заявили в Суді.
Нагадаємо, Марін Ле Пен напередодні звернулась до ЄСПЛ із вимогою, аби Франція призупинила заборону балотуватись на виборні посади протягом пʼяти років.
Цю заборону проти ультраправої політикині запровадили в межах кримінальної справи, в якій її наприкінці березня визнали винною в розкраданні коштів ЄС під час роботи в Європарламенті.
Якщо вирок не вийде оскаржити в апеляції, попередньо призначеній на літо 2026-го, це поставить хрест на її планах вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
|Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
|Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Мерц закликав Україну не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
|Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
|У Південній Кореї знову заарештували експрезидента
|ХАМАС погодився звільнити 10 ізраїльських заручників
Бізнес
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії