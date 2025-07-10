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США запровадили чергові санкції проти Ірану
09:47 10.07.2025 |
Сполучені Штати у середу оголосили про нові санкції проти компаній, які допомагають Ірану продавати нафту через тіньову банківську мережу.
Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, пише "Європейська правда".
Нові фінансові обмеження США стосуються 22 компаній, зареєстрованих у Гонконзі, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.
Як стверджує американський Мінфін, ці компанії використовуються Корпусом вартових Ісламської революції для отримання сотень мільйонів доларів прибутку від продажу нафти через офшорні рахунки.
"Іран використовує ці кошти для фінансування своїх програм балістичних ракет та ядерної зброї, а також для підтримки своїх терористичних проксі-організацій та партнерів у всьому Близькому Сході", - ідеться в заяві.
Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.
У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.
Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.
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