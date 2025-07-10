Індія «йде» від Росії: країна передасть модернізацію своїх МиГ-29 американській фірмі

Індійський MiG-29UPG. Джерело: Wikipedia

Один із головних покупців російського озброєння несподівано вирішив залишити Москву в питаннях обслуговування та модернізації майже сотні винищувачів МиГ-29, віддавши проєкт у руки американській компанії. Це рішення Індії може означати фактичний кінець російської участі в подальшій підтримці її бойової авіації.

Промисловий гігант Reliance Infrastructure уклав стратегічне партнерство з американською компанією Coastal Mechanics, щоб створити спільне підприємство з метою модернізації винищувачів МиГ-29 у ВПС і ВМС Індії. Йдеться про до 60 літаків у Повітряних силах та ще до 40 палубних МиГ-29К на флоті.

Серед інших програм - оновлення британсько-французьких штурмовиків SEPECAT Jaguar, американських вертольотів AH-64 Apache та зенітних установок Bofors 40mm L/70. Загальна вартість усіх спільних проєктів - 2,34 млрд доларів.

І хоча американська Coastal Mechanics - маловідома компанія з обмеженим досвідом роботи з Пентагоном, вона вже отримала доступ до модернізації літаків, які Росія роками тримала під своїм контролем.

Пояснимо, що РФ раніше модернізувала індійські винищувачі до версії МиГ-29UPG (50 машин за 880 млн доларів) та постачала палубні МиГ-29К (близько 2 млрд доларів). Але нове рішення Делі де-факто виключає РФ з подальшої участі у проєкті.

Варто зазначити, що ще у 2023 році Hindustan Aeronautics Limited заявила про імпортозаміщення 3000 компонентів до радянської й російської техніки, а у 2024 почала налагоджувати виробництво двигунів РД-33 для МиГ-29 на своїх потужностях. Індія також має досвід модернізації цих винищувачів за участі Israel Aircraft Industries.

Схожа ситуація і з Jaguar - єдиними операторами яких залишаються ВПС Індії. Модернізація цих літаків, що давно локалізована, не викликає питань із правового погляду, оскільки SEPECAT більше не існує, а Dassault і BAE Systems, які володіють правами, поки не заявляли претензій.

SEPECAT Jaguar. Ілюстрація: USAF

Наразі не відомо, як саме Coastal Mechanics реалізуватиме проєкт. Але в будь-якому разі це - символічний (і фінансовий) удар по оборонній промисловості РФ, яка втрачає контроль над одним зі своїх найдавніших ринків.