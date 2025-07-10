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АНАЛІТИКА

Азербайджан та ОАЕ підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство

Азербайджан та ОАЕ підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся в Абу-Дабі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

Як йдеться в повідомленні адміністрації президентства Азербайджану, під час зустрічі Алієва з Аль Нахайяном було наголошено, що відносини між Азербайджаном та ОАЕ, засновані на дружбі та братерстві, перебувають на рівні стратегічного партнерства, політичні відносини досягли високого рівня, а торговельно-економічна співпраця розвивається стабільно.

У ході зустрічі президенти обговорили двосторонні відносини та висловили задоволення успішною співпрацею в галузі енергетики та відновлюваних джерел енергії. Сторони також розглянули ідеї щодо майбутніх спільних проектів.

Із задоволенням було відзначено співпрацю між Державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) та Національною нафтовою компанією Абу-Дабі (ADNOC) ОАЕ, а також проекти з відновлюваної енергетики з компанією Masdar.

Глави держав також торкнулися важливості саміту Організації економічного співробітництва (ОЕС), що нещодавно пройшов, в Ханкенді (Азербайджан). Ільхам Алієв висловив вдячність за участь ОАЕ у цьому саміті на найвищому рівні.

За підсумками зустрічі Алієв та Аль Нахайян підписали «Угоду про всеосяжне економічне партнерство між урядом Азербайджану та урядом ОАЕ».
За матеріалами: ІА "Анадолу"
 

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