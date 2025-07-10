Трамп оголосив про запровадження 50% мита на імпорт міді до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження із 1 серпня 50% мита на увесь імпорт міді до Сполучених Штатів, аби стимулювати внутрішній розвиток галузі, критично важливої ​​для низки галузей промисловості.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У дописі на своїй платформі Truth Social Трамп повідомив, що отримав надійну оцінку стану національної безпеки, що свідчить про необхідність встановлення тарифів для захисту виробництва у Сполучених Штатах продукції, критично важливої для низки галузей промисловості, зокрема, ОПК.

«Мідь необхідна для напівпровідників, літаків, кораблів, боєприпасів, центрів обробки даних, літій-іонних акумуляторів, радіолокаційних систем, систем протиракетної оборони та навіть гіперзвукової зброї, які ми будуємо», - написав Трамп.

У лютому Білий дім наказав провести розслідування імпорту міді за законом, що надає президенту США повноваження запроваджувати вищі тарифи з міркувань національної безпеки.

Цей крок є останнім у низці секторальних тарифів, які адміністрація Трампа запровадила на імпорт сталі та алюмінію попри застереження економістів про можливе зростання витрат американських споживачів унаслідок такого кроку.

У вівторок, коли Трамп дав зрозуміти, що запроваджує нові тарифи на мідь, на американській біржі Comex, головному майданчику торгівлі міддю, рекордно підскочили ф'ючерси на цей метал.

За даними Геологічної служби США, Америка імпортує майже половину потрібних їй обсягів міді, що в 2024 році склало 810 тисяч тонн.

Найбільшими постачальниками міді, мідних сплавів та мідних виробів до США у 2024 році були Чилі, Канада та Мексика, які мають угоди про вільну торгівлю зі США, однак тепер найбільше постраждають від підвищення тарифів.

У Сполучених Штатах понад дві третини міді видобувається в Аризоні, де розробка величезного нового рудника зупинилася понад десять років тому.