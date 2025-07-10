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АНАЛІТИКА

Трамп запроваджує мита у 50% на імпорт товарів із Бразилії

 

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року 50% загальних імпортних тарифів на продукцію із Бразилії.

Дональд Трамп оголосив про введення 50% мита на імпорт з Бразилії в листі, опублікованому в соціальних мережах, в якому він спочатку поскаржився на судове переслідування свого союзника, колишнього президента Жаїра Болсонару.

"Те, як Бразилія поводилася з колишнім президентом Болсонару, який під час свого президентства був високоповажним лідером, в тому числі і для Сполучених Штатів, є міжнародною ганьбою. Цей суд не повинен відбуватися. Це полювання на відьом, яке має бути негайно припинене!", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Він також наголосив, що частково "через підступні атаки Бразилії на вільні вибори та фундаментальні права американців на свободу слова (як нещодавно продемонстрував Верховний суд Бразилії, який видав сотні ТАЄМНИХ і НЕЗАКОННИХ наказів про цензуру американським соціальним медіа-платформам, погрожуючи їм мільйонними штрафами та вигнанням з бразильського ринку соціальних медіа)", - додав Трамп, "починаючи з 1 серпня 2025 року, ми будемо стягувати з Бразилії мито в розмірі 50% на всі бразильські товари, що надходять до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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