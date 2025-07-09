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АНАЛІТИКА

ЄС заявляє про намір досягти угоди зі США щодо митних тарифів найближчими днями

 

Єврокомісія (ЄК) веде невтомну роботу з досягнення угоди зі США про мита і сподівається досягти її найближчими днями, заявив офіційний представник ЄК Олоф Жилл.

"Сполучені Штати змінили свою дату завершення (торговельних угод щодо нових митних тарифів - ІФ). Вони тепер встановили 1 серпня (замість 9 липня - ІФ-У), але ми сподіваємося укласти угоду з ними найближчими днями, тобто до 1 серпня", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі в середу.

"Ми розраховуємо на Сполучені Штати. Ми сподіваємося, що вони продовжать рухатися в тому ж напрямку. Тепер усе залежить від волі дійти прийнятної для обох сторін угоди", - додав представник ЄК, процитувавши нещодавній виступ у Європарламенті голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила, що ЄС "буде твердим, але віддає перевагу переговорному рішенню" і готовий "до будь-яких сценаріїв".

За словами Жилла, контакти зі США на політичному рівні тривають, і член ЄК з торгівлі Марош Шефчович спілкується зі своїми американськими колегами. Жилл також сказав, що ЄК "невпинно працює", щоб дійти згоди зі США.

Відповідаючи на відповідне запитання, він погодився, що, тим не менш, досі залишається певна невизначеність, але не вважає, що причина в ЄС.

"Ми цілком налаштовані досягти принципової угоди зі Сполученими Штатами якнайшвидше. Ми сподіваємося на те, що це станеться найближчими днями. (...) Це наш пріоритет, це те, на чому ми зосереджені, і поки що ми продовжимо йти цим шляхом", - заявив представник Європейської комісії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

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