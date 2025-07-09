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Туреччина успішно протестувала лазерну протиракетну систему захисту для бойової авіації
14:29 09.07.2025 |
Турецька компанія Aselsan провела успішне випробування лазерної системи YILDIRIM-100, яка протидіє зенітним ракетам з інфрачервоним наведенням. Після випробувань систему планують встановити на турецький винищувач п'ятого покоління KAAN. Про це пише Defense Express.
Тестування проходило із застосуванням ПЗРК з інфрачервоною головкою самонаведення. Після запуску ракети система YILDIRIM-100 автоматично виявила загрозу, навела лазерний промінь на ціль і успішно вивела її з курсу.
YILDIRIM-100 працює в автономному режимі та забезпечує кругову (360°) зону покриття навколо захищеного об'єкта. Основу комплексу становить лазерний модуль у зв'язці з блоком керування та системою попередження про ракетну атаку. Завдяки цьому реакція на загрозу є миттєвою та скоординованою.
YILDIRIM-100 належить до класу DIRCM - спрямованих інфрачервоних засобів протидії. Вона відрізняється від старіших систем, таких як радянська "Липа", яка діяла за принципом інфрачервоного прожектора та була ефективною лише проти застарілих зенітних ракет. На відміну від неї, YILDIRIM-100 використовує точкове наведення на сучасну ІЧ-головку, що забезпечує вищу точність та ефективність.
Систему планують інтегрувати не лише на KAAN, але й на бойові турецькі гелікоптери. Очікується, що технологія буде інтегрована в повітряні сили Туреччини найближчим часом.
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