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Алієв і Пашинян проведуть переговори в ОАЕ
14:13 09.07.2025 |
Президент Азербайджану Ільгам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 10 липня в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі проведуть переговори. Як повідомляє державна інформаційна агенція Азербайджану «Азертаг», двостороння зустріч відбудеться «в межах вірмено-азербайджанського мирного процесу».
У березні 2025 року вірменське міністерство закордонних справ інформувало, що Вірменія й Азербайджан завершили переговори і погодили текст угоди про встановлення миру і міждержавних відносин.
Зовнішньополітичне відомство Вірменії повідомило тоді Азербайджану, що воно приймає пропозицію щодо двох раніше неузгоджених статей проєкту угоди.
«Мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова розпочати консультації з Азербайджанською Республікою щодо термінів і місця підписання угоди», - наголошувалося в повідомленні.
Обговорення умов мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном розпочалося у 2021 році після того, як Баку повернув контроль над більшою частиною територій Карабаху під час військової операції.
У лютому 2025 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомляв, що сторони погодили 15 із 17 пунктів документа. Розбіжності, що залишилися, стосувалися відмови від взаємних позовів у міжнародних судах, а також питання про розміщення іноземних військ уздовж кордону.
Ще у вересні 2024 року Пашинян висловлював готовність змінити Конституцію країни, щоб усунути перешкоди для підписання мирної угоди. Наприкінці лютого він заявив, що не бачить загрози нової ескалації між Єреваном і Баку.
Тепер сторони мають визначити формат підписання договору й механізми його реалізації.
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