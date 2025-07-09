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АНАЛІТИКА

Алієв і Пашинян проведуть переговори в ОАЕ

 

Президент Азербайджану Ільгам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 10 липня в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі проведуть переговори. Як повідомляє державна інформаційна агенція Азербайджану «Азертаг», двостороння зустріч відбудеться «в межах вірмено-азербайджанського мирного процесу».

У березні 2025 року вірменське міністерство закордонних справ інформувало, що Вірменія й Азербайджан завершили переговори і погодили текст угоди про встановлення миру і міждержавних відносин.

Зовнішньополітичне відомство Вірменії повідомило тоді Азербайджану, що воно приймає пропозицію щодо двох раніше неузгоджених статей проєкту угоди.

«Мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова розпочати консультації з Азербайджанською Республікою щодо термінів і місця підписання угоди», - наголошувалося в повідомленні.

Обговорення умов мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном розпочалося у 2021 році після того, як Баку повернув контроль над більшою частиною територій Карабаху під час військової операції.

У лютому 2025 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомляв, що сторони погодили 15 із 17 пунктів документа. Розбіжності, що залишилися, стосувалися відмови від взаємних позовів у міжнародних судах, а також питання про розміщення іноземних військ уздовж кордону.

Ще у вересні 2024 року Пашинян висловлював готовність змінити Конституцію країни, щоб усунути перешкоди для підписання мирної угоди. Наприкінці лютого він заявив, що не бачить загрози нової ескалації між Єреваном і Баку.

Тепер сторони мають визначити формат підписання договору й механізми його реалізації.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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