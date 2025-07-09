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АНАЛІТИКА

Boeing відновив постачання літаків до Китаю після перерви у кілька місяців

 

Американська аерокосмічна компанія Boeing у червні поставила 60 літаків, що на 27% більше, ніж торік. Серед них - вісім літаків для китайських замовників, що стало першими постачаннями з квітня, інформує Reuters.

Пекін заборонив постачання літаків Boeing на тлі загострення тарифної суперечки між двома найбільшими економіками світу - США та КНР. Однак у травні заборону було знято після домовленостей про тимчасове зниження мит.

Постачання літаків уважно відстежуються на Волл-стріт, адже виробники отримують значну частину оплати саме в момент передання літаків замовникам, пише видання.

Зростання постачань відбулося на тлі спроб Boeing відновитися після багаторічних збоїв у виробництві та криз, що призвели до значного боргового навантаження.

З п'яти літаків 737 MAX, переданих китайським замовникам, ще три також було поставлено до Китаю - один 787 і два вантажні 777.

У травні Boeing поставив 44 літаки, а у червні 2024 року - 45. У першій половині 2025 року компанія надала 280 літаків.

Обсяги замовлень у червні зменшилися, порівнюючи з травнем, коли Boeing зафіксував шостий за обсягом місячний рівень замовлень у своїй історії, згідно з даними компанії.

З початку року Boeing отримав 668 замовлень, або 625 чистих (після врахування скасувань і змін).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

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