США, Китай і Росію у світі вважають загрозою частіше за інших

Кого вважати союзником, а кого - супротивником? Погляди на це у багатьох країнах світу змінилися за останні кілька років на тлі змін у світовій політиці. Про це свідчать результати опитування американського дослідницького центру Pew Research Center, опублікованого у вівторок, 8 липня. Все більше респондентів вважають загрозою Росію, але і ставлення до США в деяких країнах змінилося з початком нового президентського терміну Дональда Трампа.

Китай, Росія і США опинилися у трійці лідерів країн, які учасники опитування в різних країнах світу найчастіше називають головною загрозою для своєї держави. У той же час США частіше за інших виявлялися і лідером серед держав, яких в інших країнах вважають союзниками.

Дослідники аналітичного центру Pew Research Center поставили респондентам питання про те, яку країну ті вважають найважливішим союзником і яка країна, на їхню думку, становить найбільшу загрозу. Соціологи опитали майже 32 тисячі осіб у 25 країнах світу, не включаючи Україну та Росію.

Загроза чи союзник - залежить від регіону

Те, як опитані вбачають загрозу, часто визначається місцем розташування їхньої країни. Наприклад, респонденти восьми з десяти європейських країн вважають Росію головним викликом для своїх держав.

Її назвали головним противником більшість жителів Польщі (81 відсоток), Швеції (77 відсотків), Німеччини (59 відсотків) і Нідерландів (57 відсотків). В Іспанії - єдиній країні НАТО, яка напередодні відмовилася інвестувати п'ять відсотків ВВП в оборону - рівні частки населення вважають загрозами Росію та США. У Греції тільки три відсотки жителів вважають Росію головним противником, тоді як більшість назвали Туреччину (74 відсотки).

Своєю чергою США називають загрозою в основному сусіди цієї країни. США опинилися на першому місці в цьому списку серед жителів Мексики (68 відсотків), Канади (59 відсотків), Бразилії (24 відсотки) й Аргентини (24 відсотки).

Причому кількість жителів Канади, які вважають США загрозою, збільшилася утричі порівняно з 2019 роком, коли Pew Research Center проводив подібне опитування. Протягом свого нового терміну президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував анексувати Канаду та зробити її 51 штатом.

Демократи й республіканці США бачать різні загрози

У жителів самих США на першому місці серед загроз знаходиться Китай (42 відсотки опитаних). Росія опинилася на другому місці (25 відсотків).

У Pew Research Center уточнюють, що результати опитування в США відрізняються залежно від того, кого дослідники запитували: демократів чи республіканців. Якщо перші в основному називали Росію (39 відсотків), то другі - Китай (58 відсотків).

Такі результати відображають відносини Росії й США останніх років. Попередній президент США демократ Джо Байден однозначно засуджував російську агресію в Україні та підтримував військові постачання цій країні. Дональд Трамп же упродовж останніх місяців намагався взяти курс на зближення з Росією.

Китай вважають головною загрозою, в першу чергу, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це свідчать дані по Японії (53 відсотки) та Австралії (52 відсотки). В Індії, Індонезії та Південній Кореї Китай посідає друге місце.

Росія - виклик для національної безпеки, США - для економіки

Учасники опитування по-різному вбачають тип загрози, що походить від трьох основних країн. Більшість опитаних, які назвали загрозою США, вважають, що ця країна являє собою, в першу чергу, економічний виклик для їхньої держави.

Серед тих, хто називає Росію головною загрозою для своєї країни, більшість бачить загрозу, перш за все, для національної безпеки, а не для економіки.

При цьому, коли йдеться про Китай, такого чіткого поділу немає. У низці країн його розглядають як виклик і для економіки, і для національної безпеки.

США - все ще союзник №1

Хоча багато учасників опитування і назвали США головною загрозою, в низці країн їх вважають і найважливішим союзником. Наприклад, в Ізраїлі так думають 95 відсотків респондентів, у Південній Кореї - 89 відсотків, а в Японії - 78 відсотків. Навіть у Канаді 55 відсотків опитаних назвали США ключовим партнером.

Росія в такому опитуванні опинилася на другому місці в Індії, на третьому - в Угорщині, Індонезії, Туреччині та ПАР. Жодна з країн, де проводили опитування, не вважає Росію найважливішим союзником.

Китай опинився на першому місці в Індонезії (27 відсотків), Нігерії (33 відсотки) і ПАР (45 відсотків).

Кого люблять праві популісти в Європі?

У Pew Research Center відзначають, що бачення своїх союзників і загроз може відрізнятися залежно від того, якої ідеології дотримуються учасники опитування.

Наприклад, прихильники правопопулістських партій у деяких європейських країнах рідше схильні вважати Росію головним викликом. Так, наприклад, вважають лише 11 відсотків прихильників угорської партії "Фідес" (у порівнянні з 52 відсотками серед респондентів, які не підтримують цю партію), 31 відсоток прихильників "Альтернативи для Німеччини" (проти 67 відсотків), 49 відсотків прихильників Партії народної свободи в Нідерландах (проти 60 відсотків).

Водночас лише небагато прихильників цих партій вважають Росію своїм союзником. Схожа закономірність діє і щодо США. Учасники опитування з правопопулістськими поглядами схильні вважати цю країну своїм союзником. Наприклад, у тій же Угорщині прихильники "Фідес" у чотири рази частіше за інших виборців називають США своїм партнером.

Так само і в Польщі: 66 відсотків прихильників правопопулістської партії "Закон і справедливість" вбачають своїм союзником США, тоді як серед решти польських виборців так вважають лише 33 відсотки опитаних.

