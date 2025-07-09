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АНАЛІТИКА

У Росії обвалилося виробництво горілки. Торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра

 

Російські компанії в січні-червні цього року скоротили випуск алкогольних напоїв - без урахування пива, сидру, пуару та медовухи.

Про це свідчать дані Росалкогольтютюнконтролю, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, загальний обсяг зменшився на 16,1%, до 79,3 млн декалітрів (дал) рік до року. Виробництво горілки знизилося на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяку - на 17%, до 3,45 млн дал.

Експерти на рику пов'язують тенденцію з підвищенням на 17% мінімальних роздрібних цін на міцний алкоголь на початку року. З 1 січня 0,5 літра горілки в Росії можна продавати за ціною від 349 руб., а коньяку - з 651 руб. (2024 року було 299 руб. і 556 руб.). Тоді ж влада РФ підвищила акциз на етиловий спирт і спиртовмісну продукцію з 643 руб. до 740 руб.

Виробництво напоїв міцністю вище 9% скоротилося на 9,5%, до 46,83 млн дал, лікеро-горілчаних виробів - на 0,5%, до 8 млн дал, а лікерних вин - на 9,6%, до 644,9 тис. дал.

Збільшився лише випуск виноградних та ігристих вин. У першому випадку - на 12,4%, до 17,66 млн дал, у другому - на 18,5%, до 7,2 млн дал.

При цьому найбільше падіння - на 91,6% - показала слабоалкогольна продукція (до 725,4 тис. дал). За нею йдуть плодові спиртні (мінус 84,7%, до 769,2 тис. дал) та виноградовмісні напої (мінус 60,5%, до 11,4 тис. дал, зі спиртом, та мінус 73,2%, до 48,7 тис. дал, без нього). Однак це пов'язано з їх переведенням до інших категорій, зокрема до пивних.

У 2024 році продаж міцного алкоголю в Росії зріс до максимуму за вісім років і склав 8,5 літра на душу населення. На горілку з цього обсягу припало 5,3 літри.

На цій позначці показник тримається від початку розв'язаної Росією війни проти України. Для порівняння: у 2021 продажі міцного алкоголю в Росії знаходилися на рівні 7,4 літра, а середньодушове споживання горілки становило 5 літрів.

Раніше повідомлялося, що в січні-березні цього року виробництво горілки в Росії впало на 22,7% рік до року, до 12,8 млн дал, коньяку - на 25%, до 1,4 млн дал, а лікеро-горілчаних виробів - на 9,2%, до 3,5 млн дал. Віскі, рому, соджу та інших напоїв міцністю понад 9% було вироблено на 23,2% менше, ніж роком раніше - 1,6 млн дал.

У листопаді минулого року стало відомо, що роздрібний продаж алкоголю в Росії за 10 місяців досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати в 2017 році.

Також повідомлялося, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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