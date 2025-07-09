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Христофор Колумб
США навчилися таємно купувати стратегічні мінерали Китаю під фальшивими етикетками
12:13 09.07.2025 |
Велика кількість антимонію - металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах - потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Китай домінує на ринку постачання антимонію, а також галію і германію, які використовуються в телекомунікаціях, напівпровідниках та військових технологіях. 3 грудня Китай заборонив експорт цих мінералів до США після того, як Вашингтон посилив тиск на китайський чіповий сектор.
Зміни в торгових потоках підкреслюють боротьбу за критичні мінерали та труднощі Китаю в забезпеченні своїх обмежень, оскільки він змагається з США за економічну, військову та технологічну перевагу.
Зокрема, дані про торгівлю свідчать про перенаправлення постачань до США через треті країни.
Три експерти в галузі підтвердили це спостереження, зокрема два керівники американських компаній, які повідомили Reuters, що вони отримували обмежені мінерали з Китаю в останні місяці.
США імпортували 3834 метри тонни окислів антимонію з Таїланду та Мексики з грудня по квітень, за даними митниці США. Це більше, ніж за майже три попередні роки разом.
Таїланд і Мексика, тим часом, увійшли до трійки найбільших експортних ринків для китайського антимонію цього року, за даними китайської митниці за перші місяці року. У 2023 році вони не потрапили до топ-10.
В Таїланді та Мексиці є лише один завод з плавки антимонію, за даними консалтингової компанії RFC Ambrian, і завод у Мексиці відкрився знову лише в квітні. Жодна з країн не видобуває значні кількості цього металу.
Імпорт антимонію, галію та германію в США цього року, ймовірно, досягне або перевищить рівень до заборони, хоча і за вищими цінами.
Рам Бен Ціон, співзасновник і генеральний директор цифрової платформи перевірки вантажів Publican, зазначив, що хоча є очевидні ознаки переправлення, дані про торгівлю не дозволяють ідентифікувати компанії, які беруть участь.
"Це схема, яку ми спостерігаємо, і вона є послідовною", - сказав він Reuters. Китайські компанії, додав він, "дуже креативні в обході регуляцій".
Американське законодавство не забороняє покупцям з США купувати антимоній, галій або германій китайського походження. Китайські фірми можуть відправляти ці мінерали в інші країни, якщо мають ліцензію.
Леві Паркер, генеральний директор і засновник американської компанії Gallant Metals, розповів Reuters, як він отримує близько 200 кг галію на місяць з Китаю, не вказуючи сторін, залучених у процес, через потенційні наслідки.
Спочатку закупівельні агенти в Китаї отримують матеріали від виробників. Потім компанія з доставки маршрутизує вантажі, переклеюючи етикетки на залізо, цинк або художні матеріали, через іншу азіатську країну, пояснив він.
Ці обходи не ідеальні і дорогі, зазначив Паркер. Він сказав, що хотів би імпортувати 500 кг регулярно, але великі вантажі ризикують привернути увагу, і китайські логістичні компанії "дуже обережні" через ці ризики.
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