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АНАЛІТИКА

Мерц обіцяє надалі підтримувати Україну: «Ресурси дипломатії вичерпані»

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 9 липня, заявив, що "дипломатичні засоби" щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані та пообіцяв подальшу допомогу Україні.

Про це він сказав під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі, пише "Європейська правда".

Мерц під час дебатів пообіцяв подальшу допомогу Німеччини Україні.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", - запевнив він.

Відтак німецький канцлер наголосив: "засоби і ресурси дипломатії вичерпані".

"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", - наголосив Мерц.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Німеччина також веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.
 

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