Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня з лютого - Bloomberg
11:47 09.07.2025 |
Обсяги експорту російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого.
Про це свідчать дані відстеження танкерів, зібрані агентством Bloomberg, передає Укрінформ.
Морські перевезення нафти в середньому становили 3,12 млн барелів на добу за чотири тижні до 6 липня, що на 3% менше, ніж за відповідний період до 29 червня.
За цим показником експорт впав до найнижчого, з 23 лютого, рівня і скоротилися на 200 000 барелів на день.
Зауважується, що падіння російського експорту підкреслює розрив, який утворюється між значним збільшенням видобутку групою ОПЕК+ і набагато меншими додатковими обсягами, які фактично потрапляють на міжнародний ринок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
|Скандал навколо БЕБ: Україна ризикує втратити допомогу МВФ
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|США, Китай і Росію у світі вважають загрозою частіше за інших
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|У Росії обвалилося виробництво горілки. Торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра
|У Росії хочуть встановити державне регулювання цін на продукти, як у СРСР
|Торгова війна з США вдарила по Китаю – дефляція б'є рекорди
|США навчилися таємно купувати стратегічні мінерали Китаю під фальшивими етикетками
|Українські оборонні компанії зможуть шукати партнерів у Європі на новій платформі
Бізнес
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ