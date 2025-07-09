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АНАЛІТИКА

Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня з лютого - Bloomberg

 

Обсяги експорту російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого.

Про це свідчать дані відстеження танкерів, зібрані агентством Bloomberg, передає Укрінформ.

Морські перевезення нафти в середньому становили 3,12 млн барелів на добу за чотири тижні до 6 липня, що на 3% менше, ніж за відповідний період до 29 червня.

За цим показником експорт впав до найнижчого, з 23 лютого, рівня і скоротилися на 200 000 барелів на день.

Зауважується, що падіння російського експорту підкреслює розрив, який утворюється між значним збільшенням видобутку групою ОПЕК+ і набагато меншими додатковими обсягами, які фактично потрапляють на міжнародний ринок.
 

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