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АНАЛІТИКА

Британія: суд присяжних визнав трьох чоловіків винними у підпалі на замовлення ПВК «Вагнер»

 

Британський суд присяжних у вівторок визнав трьох чоловіків винними у підпалі складу на сході Лондона, де зберігалося обладнання, призначене для України. Влада заявила, що за цим стоїть російська розвідка.

Суд присяжних у Лондоні визнав 23-річного Джейкіма Роуза, 20-річного Угнія Асмену і 23-річного Нії Менса винними у підпалі за обтяжуючих обставин.

Як зауважує агенція АР, четвертий чоловік, 61-річний Пол Інгліш, був виправданий. Інгліш заявив поліції, що, хоча йому платили за те, що він підвозив інших, він нічого не знав про пожежу.

Прокурори заявили, що напад організували 21-річний Ділан Ерл і 23-річний Джейк Рівз, які визнали себе винними у підпалі за обтяжуючих обставин ще до початку судового процесу.

Ерл, як стверджує звинувачення, координував підпал. Він, як передбачається, підтримував зв'язок із представниками групи через месенджер Telegram. Ерл став першим засудженим за новим британським Законом про національну безпеку, спрямованим проти ворожої діяльності іноземних держав.

Рівз підтвердив, що брав участь у підпалі та отримав матеріальну вигоду від іноземної держави.

За даними обвинувачення, ПВК «Вагнер» використовувала британських посередників для вербування людей для нападу на промисловий об'єкт в Лейтоні, на сході Лондона, де зберігалися генератори і супутникове обладнання StarLink, призначене для України. Супутники StarLink часто використовуються українськими військовими для захисту від російського вторгнення.

Британська влада неодноразово звинувачувала Росію та пов'язані з нею структури у проведенні шпигунських та підривних операцій як на території країни, так і за її межами. Глава внутрішньої розвідки Великобританії раніше заявляв, що російські агенти прагнуть посіяти хаос.

Кремль усі звинувачення відкидає, стверджуючи, що Лондон безпідставно покладає на Москву відповідальність за будь-які негативні події.
За матеріалами: radiosvoboda.org
 

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