Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія: суд присяжних визнав трьох чоловіків винними у підпалі на замовлення ПВК «Вагнер»
10:53 09.07.2025 |
Британський суд присяжних у вівторок визнав трьох чоловіків винними у підпалі складу на сході Лондона, де зберігалося обладнання, призначене для України. Влада заявила, що за цим стоїть російська розвідка.
Суд присяжних у Лондоні визнав 23-річного Джейкіма Роуза, 20-річного Угнія Асмену і 23-річного Нії Менса винними у підпалі за обтяжуючих обставин.
Як зауважує агенція АР, четвертий чоловік, 61-річний Пол Інгліш, був виправданий. Інгліш заявив поліції, що, хоча йому платили за те, що він підвозив інших, він нічого не знав про пожежу.
Прокурори заявили, що напад організували 21-річний Ділан Ерл і 23-річний Джейк Рівз, які визнали себе винними у підпалі за обтяжуючих обставин ще до початку судового процесу.
Ерл, як стверджує звинувачення, координував підпал. Він, як передбачається, підтримував зв'язок із представниками групи через месенджер Telegram. Ерл став першим засудженим за новим британським Законом про національну безпеку, спрямованим проти ворожої діяльності іноземних держав.
Рівз підтвердив, що брав участь у підпалі та отримав матеріальну вигоду від іноземної держави.
За даними обвинувачення, ПВК «Вагнер» використовувала британських посередників для вербування людей для нападу на промисловий об'єкт в Лейтоні, на сході Лондона, де зберігалися генератори і супутникове обладнання StarLink, призначене для України. Супутники StarLink часто використовуються українськими військовими для захисту від російського вторгнення.
Британська влада неодноразово звинувачувала Росію та пов'язані з нею структури у проведенні шпигунських та підривних операцій як на території країни, так і за її межами. Глава внутрішньої розвідки Великобританії раніше заявляв, що російські агенти прагнуть посіяти хаос.
Кремль усі звинувачення відкидає, стверджуючи, що Лондон безпідставно покладає на Москву відповідальність за будь-які негативні події.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
|Скандал навколо БЕБ: Україна ризикує втратити допомогу МВФ
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|США, Китай і Росію у світі вважають загрозою частіше за інших
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|У Росії обвалилося виробництво горілки. Торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра
|У Росії хочуть встановити державне регулювання цін на продукти, як у СРСР
|Торгова війна з США вдарила по Китаю – дефляція б'є рекорди
|США навчилися таємно купувати стратегічні мінерали Китаю під фальшивими етикетками
|Українські оборонні компанії зможуть шукати партнерів у Європі на новій платформі
Бізнес
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ