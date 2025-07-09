Мідь оновила історичний максимум на новинах про мита на імпорт у США

Ф'ючерси на мідь на нью-йоркській біржі Comex злетіли на 13% у вівторок після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про введення 50%-вого мита на весь імпорт цього металу в США.

Зростання стало рекордним з 1969 року, пише Financial Times. Котирування на закриття торгів встановили новий історичний максимум - $5,69 за фунт.

"Сьогодні ми займемося міддю", - сказав Трамп на засіданні свого кабінету, яке транслювалося по телебаченню. Президент додав, що вважає розумним встановити мито на рівні 50%.

Пізніше міністр торгівлі Говард Латнік сказав в інтерв'ю CNBC, що тариф набуде чинності вже наприкінці цього місяця або на початку серпня.

"Ми очікуємо, що офіційне підтвердження про введення мита в 50% буде зроблено найближчими тижнями, і цей захід набуде чинності протягом 30 днів", - написали аналітики Citi.

Тим часом старший аналітик сировинного ринку в ANZ Деніел Гайнс зазначив, що через ситуацію з митами, чутки про які ходили вже давно, ціни на мідь у Нью-Йорку на 25% перевищують котирування металу в Лондоні. Аналітик назвав таку ситуацію безпрецедентною.

За даними Trade Data Monitor, найбільшим постачальником міді в США є Чилі. У доларовому виразі на країну припадає близько 70% всього імпорту міді в Штати. До трійки провідних постачальників також входять Канада і Перу.