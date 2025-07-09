Нафтопровід з Одеси може стати для Угорщини альтернативою постачанням з Росії - ЗМІ

Найбільша нафтова компанія Угорщини Mol готова відмовитися від нафти з РФ, якщо їй знайдеться альтернатива. Як найкращий варіант диверсифікації вона розглядає нафтопровід з Одеси.

Про це в коментарі Bloomberg повідомив старший віцепрезидент компанії Mol Саболч Пал Сабо, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що Mol Nyrt, яка зазнає критики через значну залежність від російських енергоносіїв, хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса - Броди», який пролягає від українського чорноморського порту до кордону з Польщею. За словами Сабо, це дозволить Mol отримувати постачання морем від низки світових нафтовиробників.

Зауважується, що сировина може бути спрямована до Угорщини через південний трубопровід «Дружба», який зараз постачає російську нафту до країни. Він з'єднується з нафтопроводом «Одеса - Броди».

«Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню. Він слугуватиме регіональній, європейській та українській безпеці постачань», - сказав Сабо.

Угорщина у 2022 році була звільнена від заборони Євросоюзу на закупівлю російської нафти. Це дозволило країні, яка не має виходу до моря, продовжувати отримувати її через нафтопровід «Дружба». Але Будапешт перебуває під тиском через прагнення ЄС припинити імпорт енергоресурсів з Росії до 2027 року.

Підключення до української інфраструктури буде непростим завданням, вказує Bloomberg. Адже Одеса є частою мішенню для російських атак, а трубопровід, який наразі не працює, потребуватиме значних вкладень. До того ж Чорне море біля українського узбережжя піддалося інтенсивному мінуванню після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Однак Mol хоче, щоб ЄС та інші зацікавлені країни взяли участь у відновленні роботи Одеського нафтопроводу, який, зауважують у компанії, також забезпечить альтернативу російській нафті для Сербії.

«Якщо ЄС наполягає на тому, щоб регіон відмовився від надійного маршруту постачання, то він має зіграти свою роль у створенні справжньої альтернативи», - сказав Сабо.

Наразі Mol модернізує свої потужності, щоб мати можливість переробляти неросійську нафту. За оцінками компанії, це коштуватиме близько 500 мільйонів доларів. Наразі єдина альтернатива сировині з РФ, на яку покладається компанія, є постачання через Адріатичне море. Але Mol звинуватила хорватського оператора трубопроводу Janaf у завищенні ціни за його використання.

Реалізація цього плану, пише видання, вимагатиме «політичної акробатики» від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, проросійського лідера, котрий закликав Євросоюз скоротити підтримку України, пообіцяв заблокувати її вступ до ЄС і бажає припинити санкції проти Росії, з якою уклав низку енергетичних угод.