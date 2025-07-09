Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Трамп тисне на Південну Корею: вимагає більше витрат на оборону
09:37 09.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея має витрачати більше на власну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Південна Корея заробляє багато грошей, і вони дуже хороші, вони дуже хороші, але знаєте, вони повинні платити за свої власні збройні сили", - сказав Трамп під час засідання уряду.
Його заяви прозвучали наступного дня після того, як у своїй першій серії листів до ключових торговельних партнерів - він оголосив про введення мита в розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї.
Фактично, це рішення подовжило термін переговорам між двома країнами та відклало мито для Південної Кореї, яке мало б бути в розмірі 25% з 9 липня, якщо країни не укладуть угоду.
Тиск з боку Трампа виникає на тлі того, що Північна Корея, вочевидь, стає сміливішою завдяки своєму міцнішому партнерству з Росією.
Після того, як минулого місяця лідери НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП, Південна Корея заявила, що аналогічні переговори ведуться між союзниками. За даними Міноборони, цього року Південна Корея планує витратити на оборону 2,32% свого ВВП.
У відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Трампа міністерство заявило, що обом країнам слід дотримуватися угоди, щоб забезпечити стабільне розміщення американських військ у Південній Кореї і зберігати тверду оборонну позицію.
Минулого року США і Південна Корея уклали п'ятирічну угоду про спільне фінансування розміщення американських військ на розділеному півострові. Згідно з угодою, Південна Корея збільшить свою частку витрат до 1,1 млрд доларів США у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
|Скандал навколо БЕБ: Україна ризикує втратити допомогу МВФ
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|США, Китай і Росію у світі вважають загрозою частіше за інших
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|У Росії обвалилося виробництво горілки. Торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра
|У Росії хочуть встановити державне регулювання цін на продукти, як у СРСР
|Торгова війна з США вдарила по Китаю – дефляція б'є рекорди
|США навчилися таємно купувати стратегічні мінерали Китаю під фальшивими етикетками
|Українські оборонні компанії зможуть шукати партнерів у Європі на новій платформі
Бізнес
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ