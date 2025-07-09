Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю, запевняють у Держдепі

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час пресбрифінгу заявила, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу.

"Ми піклуємося про цих людей. Ми піклуємося про те, аби бути певними, що вони мають те, що їм потрібно. Президент дуже голосно висловлювався щодо масштабних жертв (в Україні - ІФ-У), які продовжують мати місце. І про те, як їх потрібно припинити, яким має бути припинення вогню, та як це має відбуватися між двома сторонами", - зазначила Брюс.

Речниця вказала, що відбулося відновлення постачань зброї до України після "стандартного перегляду" Пентагоном наявних озброєнь, як напередодні це сформулювали в Білому домі.

"Президент чітко висловився з цього приводу. І якщо не вдаватися в деталі про те, що саме він відчуває, очевидно, він рішуче налаштований в плані здатності України захистити себе", - сказала Брюс.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не змінювали позиції на підтримку України.

"Ми допомагали їм (українцям - ІФ-У). Ми продовжимо допомагати їм. Там дуже складна ситуація. Це наша позиція - і вона завжди була такою", - додала речниця зовнішньополітичного відомства США.