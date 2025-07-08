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Мазут із затонулих російських танкерів дістався берегів окупованої Абхазії
17:17 08.07.2025 |
Мазут, який витік із затонулих російських танкерів у Керченській протоці наприкінці минулого року, дістався берегів окупованої Росією Абхазії.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
«Мазут, який витік із затонулих російських танкерів у Керченській протоці, дістався берегів окупованої Росією Абхазії. Лабораторія екологічного моніторингу зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у водах Чорного моря», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аварія сталася ще у грудні, але масштаби забруднення досі зростають. Російська влада не спромоглася вчасно локалізувати екологічну катастрофу, допустивши поширення мазуту на сотні кілометрів уздовж узбережжя. А оскільки уламки танкерів все ще залишаються на морському дні, витоки мазуту можуть продовжуватися. Сьомий місяць після аварії проблема просто ігнорується. Влада перестала навіть імітувати ліквідацію наслідків: жодних активних робіт не ведеться, а забруднені мазутом пляжі заповнені туристами.
У ЦПД наголосили, що Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха. Кремль вчергове дає зрозуміти, що заради своїх політичних інтересів, як-от торгівля нафтою в обхід санкцій, готовий ризикувати довкіллям, життям і здоров'ям людей.
Як повідомлялося, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту.
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