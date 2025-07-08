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Трамп підписав указ про скасування субсидій для вітрової та сонячної енергетики
17:07 08.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 7 липня, підписав указ про скасування федеральних субсидій та податкових пільг для вітрової та сонячної енергетики, виконавши передвиборчу обіцянку. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
В указі стверджується, що уряд США "занадто довго змушував американських платників податків субсидувати дорогі та ненадійні джерела енергії, такі як вітер та сонце".
Трамп зазначив, що такі проєкти витісняють доступні та надійні внутрішні джерела енергії, загрожують електромережі та "псують красу природного ландшафту" США.
Окрема увага приділяється питанню національної безпеки - в указі наголошується, що "зелені" субсидії роблять США залежними від ланцюгів постачання, контрольованих іноземними противниками.
Перед виборами президента Трамп неодноразово казав, що скасує податкові пільги на чисту енергію, запроваджені за адміністрації Байдена, які він назвав непотрібними і шкідливими для американського бізнесу та енергетичної незалежності.
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