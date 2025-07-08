Європарламент проголосував за вступ Болгарії до єврозони

Європейський парламент проголосував за вступ Болгарії до єврозони, схваливши звіт депутатки Єви Майдел від партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії».

531 депутат Європарламенту проголосував «за», 69 - «проти», а 79 утрималися.

Майдел є парламентським доповідачем з питань готовності Болгарії до вступу до єврозони.

«Хоча цей звіт може здатися досить технічним, для кожного болгарина з останніх трьох поколінь це щось набагато більше. (...) Болгарія готова, Європа готова, давайте зробимо цей крок разом», - сказала Майдель з трибуни.

Перед голосуванням депутатка Європарламенту Рада Лайкова («Відродження») спробувала відкласти голосування, заявивши, що Майдел має конфлікт інтересів, оскільки представляє правлячу партію в Болгарії. Її пропозицію не було прийнято.

Ця новина з'явилася на тлі протесту проти вступу Болгарії до єврозони перед будівлею представництва Європейської комісії (ЄК) у Софії. Пізніше проросійська партія «Відродження» організувала протест на площі Незалежність у Софії.

На початку червня Європейська комісія (ЄК) та Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікували свої звіти про конвергенцію, оголосивши про готовність Болгарії приєднатися до єврозони.

Як очікується, Рада ЄС ухвалить остаточне рішення щодо запровадження євро в Болгарії після обговорення, а також після того, як Європарламент та ЄЦБ нададуть свої висновки.

Звіт про конвергенцію, підготовлений Єврокомісією, є основою для прийняття Радою ЄС рішення про те, чи відповідає держава-член умовам, необхідним для вступу до єврозони.