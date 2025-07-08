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АНАЛІТИКА

Японія не втрачає надії все ж домовитися з Трампом про більш низькі мита

 

Японія продовжить відстоювати свої інтереси після шокуючого оголошення про те, що з 1 серпня президент США Дональд Трамп запровадить 25% мито на японські товари.

Про це пише видання The Japan Times.

"У надісланих листах Трамп заявив, що його адміністрація може розглянути можливість коригування нових тарифних ставок на основі реакцій на них. "Ці тарифи можуть бути змінені, вгору або вниз, залежно від наших відносин з вашою країною", - написав Трамп", - говориться у публікації

Головний переговорник Японії з тарифів Рьосей Аказава Японія продовжить шукати угоду, яка буде прийнятною для обох країн. Він вже не повторював попередню вимогу уряду про те, щоб США скасували всі наявні тарифи як попередню умову для досягнення угоди, пише видання.

"Ми ведемо переговори з президентом Трампом, главою держави та надзвичайно жорстким лідером", - сказав Рьосей Аказава.

Автомобілі залишаються в центрі уваги в торгових переговорах, сказав Аказава. Запровадження 25%-го мита на автомобілі та автозапчастини завдає величезних щоденних збитків японським компаніям.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісиба та президент Південної Кореї Лі Дже Мьонг стали першими отримувачами листів Трампа про тарифні ставки. Лише Японії та Малайзії повідомили, що тарифні ставки будуть вищими, ніж ті, що були встановлені 2 квітня, зазначає The Japan Times.

Нова ставка 25% для Японії - на один відсотковий пункт більше, ніж початкова ставка - буде стягуватися з майже всіх японських товарів, що ввозяться до Сполучених Штатів. Ставка відрізняється від секторальних тарифів, які наразі діють, і які включають 25% мита на автомобілі та автозапчастини та 50% мита на сталь і алюміній.

"Президент Трамп був сильно незадоволений наполегливістю Японії під час переговорів щодо скасування або значного зменшення додаткового 25% мита на автомобілі. Він, можливо, також був розчарований небажанням Японії робити великі поступки в таких сферах, як імпорт сільськогосподарської продукції США та автомобілів", - говориться у публікації.

Відсутність прогресу в досягненні торгової угоди пояснюється тим, що японський уряд уникнув поспішних компромісів і продовжував вести жорсткі переговори, щоб відстояти те, що потрібно відстояти, пише японське видання.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Японія, США
 

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